Легкоатлетка Ласицкене не придает большого значения лидерству на мировой арене

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ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 16 июня. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российская легкоатлетка Мария Ласицкене не придает большого значения своему лидерству на мировой арене в прыжках в высоту в нынешнем сезоне. Об этом она рассказала журналистам.
Ласицкене, установившая в минувшее воскресенье на турнире в Нидерландах очередной лучший результат сезона в мире (2 метра 4 сантиметра), в пятницу одержала победу на своем первом нынешним летом российском турнире - Мемориале Евстратова в подмосковном Жуковском с результатом 1.97.
"Я абсолютно не думаю о том, что являюсь лидером мирового сезона в прыжках в высоту, - сказала Ласицкене. - Просто так складывается на сегодняшний день ситуация, что мы лучшие. Так тренер меня подвел к сезону. Я абсолютно не хочу кичиться своими результатами".
18 июня чемпионка мира Ласицкене выступит на этапе "Бриллиантовой лиги" в Стокгольме.