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Легкоатлетка Ласицкене не придает большого значения лидерству на мировой арене

Спорт
16 июня, 18:22 UTC+3 ЖУКОВСКИЙ /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Спортсменка, установившая в минувшее воскресенье на турнире в Нидерландах очередной лучший результат сезона в мире (2,4 м), в пятницу одержала победу на своем первом нынешним летом российском турнире

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Мария Ласицкене (Кучина)

Мария Ласицкене (Кучина)

© EPA/SERGEI CHIRIKOV

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 16 июня. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российская легкоатлетка Мария Ласицкене не придает большого значения своему лидерству на мировой арене в прыжках в высоту в нынешнем сезоне. Об этом она рассказала журналистам.

Ласицкене, установившая в минувшее воскресенье на турнире в Нидерландах очередной лучший результат сезона в мире (2 метра 4 сантиметра), в пятницу одержала победу на своем первом нынешним летом российском турнире - Мемориале Евстратова в подмосковном Жуковском с результатом 1.97.

"Я абсолютно не думаю о том, что являюсь лидером мирового сезона в прыжках в высоту, - сказала Ласицкене. - Просто так складывается на сегодняшний день ситуация, что мы лучшие. Так тренер меня подвел к сезону. Я абсолютно не хочу кичиться своими результатами".

18 июня чемпионка мира Ласицкене выступит на этапе "Бриллиантовой лиги" в Стокгольме.

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