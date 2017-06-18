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Прыгунья в высоту Ласицкене выиграла шестой зарубежный турнир подряд, победив в Стокгольме

Спорт
18 июня, 18:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

Второе место на этапе "Бриллиантовой лиги" заняла полячка Камила Лисвинко, третье - Софи Ског из Швеции

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Мария Ласицкене (Кучина)

Мария Ласицкене (Кучина)

© AP Photo/Alexander Zemlianichenko, архив

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Чемпионка мира 2015 года в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене (Кучина) заняла первое место на этапе "Бриллиантовой лиги" в Стокгольме, одержав победу на шестом подряд международном турнире. Спортсменка сумела преодолеть планку на высоте 2 метра и продолжает выступление.

Второе место заняла полячка Камила Лисвинко (1,97), третье - Софи Ског из Швеции (1,94). Ласицкене в ранге победительницы соревнований трижды пыталась улучшить рекорд сезона в мире, но высота 2,06 ей так и не покорилась.

Ранее Ласицкене с лучшим результатом сезона (2,04) одержала победу на этапе Мирового вызова в голландском Хенгело. Предыдущий лучший результат сезона также принадлежал Ласицкене (2,03), он был установлен на этапе "Бриллиантовой лиги" в американском Юджине. Отметка 2,04 м является личным рекордом спортсменки, на турнире в Нидерландах Ласицкене попробовала установить мировой рекорд (2,10), но все три попытки оказались неудачными. Спортсменка также победила на турнире в польском Ополе, на этапе Мирового вызова в финском Тампере и на этапе "Бриллиантовой лиги" в Риме.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики в этой организации допустить российских спортсменов, удовлетворяющих ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.

Следующим международным стартом для Ласицкене станет этап "Бриллиантовой лиги" в Лозанне (6 июля). Ранее спортсменка сообщила ТАСС, что собирается принять участие еще в четырех российских турнирах: на соревнованиях в Жуковском (24-25 июня), в Мемориале братьев Знаменских (1-2 июля), Кубке России (14-15 июля) и чемпионате страны (28-30 июля).

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