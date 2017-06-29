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Легкоатлетка Ласицкене получила британскую визу, по которой поедет на ЧМ-2017

Спорт
29 июня, 15:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Также спортсменка сможет принять участие в этапе "Бриллиантовой лиги" в Лондоне

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Мария Ласицкене (Кучина)

Мария Ласицкене (Кучина)

© AP Photo/Alexander Zemlianichenko, архив

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Лидер мирового сезона в женских прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене (Кучина) получила британскую визу и теперь сможет поехать в Лондон для участия в этапе "Бриллиантовой лиги" и чемпионате мира. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсменки Ольга Назарова.

"Мария получила сегодня британскую визу, которая будет действовать до конца декабря, - сказала она. - Теперь у нее нет никаких препятствий для участия в лондонском этапе "Бриллиантовой лиги". По этой визе спортсменка также отправится в начале августа в столицу Великобритании на чемпионат мира".

Лондонский этап "Бриллиантовой лиги" пройдет 9 июля. Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет столице Великобритании с 4 по 13 августа.

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