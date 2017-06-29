Легкоатлетка Ласицкене получила британскую визу, по которой поедет на ЧМ-2017

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Лидер мирового сезона в женских прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене (Кучина) получила британскую визу и теперь сможет поехать в Лондон для участия в этапе "Бриллиантовой лиги" и чемпионате мира. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсменки Ольга Назарова.
"Мария получила сегодня британскую визу, которая будет действовать до конца декабря, - сказала она. - Теперь у нее нет никаких препятствий для участия в лондонском этапе "Бриллиантовой лиги". По этой визе спортсменка также отправится в начале августа в столицу Великобритании на чемпионат мира".
Лондонский этап "Бриллиантовой лиги" пройдет 9 июля. Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет столице Великобритании с 4 по 13 августа.