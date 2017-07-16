Уимблдон-2017: рекордный титул Федерера и долгожданная победа Весниной и Макаровой

ЛОНДОН, 16 июля. /ТАСС/. Розыгрыш третьего в сезоне турнира серии Большого шлема Уимблдона, призовой фонд которого составил £31,6 млн, завершился в воскресенье на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне. Триумфатором турнира стал 35-летний швейцарец Роджер Федерер, записавший на свой счет рекордный восьмой титул.

Первые победы на травяных кортах Уимблдона отпраздновали испанка Гарбинье Мугуруса (женский одиночный разряд), россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина (женские пары), а также поляк Лукаш Кубот и бразилец Марсело Мело (мужские пары).

Макарова и Веснина, "посеянные" на турнире под вторым номером, смогли выиграть турнир серии Большого шлема после почти трехлетнего перерыва. Россиянки, достаточно редко побеждающие в одиночном разряде, в парах традиционно являются одними из фавориток самых крупных турниров. Но после успеха на Roland Garros (2013) и Открытом чемпионате США (2014) им покорились только олимпийские корты Рио-де- Жанейро, а вот выиграть очередной турнир Большого шлема все никак не удавалось, до Уимблдона 2017 года.

Россиянки довольно быстро завершили выступление в одиночном женском разряде (обе проиграли уже во втором круге) и сосредоточились на выступлении в паре. Ключевым для россиянок стал четвертьфинал против восьмых "сеяных" Кейси Деллакквы и Эшли Барти из Австралии. Только им Макарова и Веснина на этом турнире проиграли сет, но в решающей партии все-таки смогли сломить сопротивление соперниц и выйти в финал.

Дальше все было уже проще - в полуфинале они в двух сетах победили чешку Квету Пешке и немку Анну-Лену Гренефельд, имевших 12-й номер "посева", а в решающей встрече разгромили пару Хао-Чин Чань (Тайвань)/Моника Никулеску (Румыния), выписав за 55 минут соперницам две "баранки" - 6:0, 6:0. Макарова и Веснина стали второй женской парой в истории Уимблдона, не отдавшей соперницам в финале ни одного гейма. В 1953 году подобное удалось совершить американкам Дорис Харт и Ширли Фрай.

"Это олимпийские чемпионки, я считаю, что это лучшая пара в мире, они являются лидерами женского парного тенниса, они одержали заслуженную победу. Когда они в хорошей форме и в хорошем настроении, им крайне сложно противостоять. То, что они не дали ни единого шанса соперницам, это, конечно, приятно. Это первая победа для девчонок на Уимблдоне, очень рад за них и поздравляю с этим результатом, они молодцы", - оценил выступление россиянок в разговоре с ТАСС вице-премьер РФ Виталий Мутко.

Сюрприз от Мугурусы

После того, как американка Серена Уильямс прервала карьеру в связи с беременностью, в женском теннисе воцарилась эпоха безвременья. Трон опустел, и, хоть желающих сесть на него оказалось предостаточно, ни одна из действующих спортсменок пока не смогла своей игрой убедить мир в том, что именно она является новой королевой тенниса. Мария Шарапова, вернувшись на корт после дисквалификации, достаточно быстро травмировалась, и ее перспективы в туре пока выглядят достаточно туманно. Белоруска Виктория Азаренко только набирает форму после рождения ребенка, а немка Ангелик Кербер, отлично проведшая прошлый сезон и сумевшая взойти на вершину рейтинга, в этом году играет невыразительно.

Поэтому перед стартом Уимблдона круг претенденток на победу был достаточно широк. Британские болельщики верили в успех своей теннисистки Йоханны Конты, американские - что в отсутствие Серены выиграет ее старшая сестра Винус, россияне ждали, что победа придет к Светлане Кузнецовой, а румыны надеялись, что турнир Большого шлема покорится Симоне Халеп.

Кузнецова в целом провела достойный турнир, показав на Уимблдоне в "одиночке" лучший результат среди всех россиян. Первая "ракетка" страны впервые за 10 лет дошла до четвертьфинала турнира, где проиграла будущей победительнице Гарбинье Мугурусе - 3:6, 4:6. Причем по игре Кузнецова не выглядела слабее испанки, но в ключевых моментах матча ей не хватило стабильности, терпения и немного удачи. После игры Кузнецова высказала недовольство, что ее матч с испанкой был поставлен организаторами первым по времени в расписании четвертьфиналов, хотя накануне россиянка в 1/8 финала обыграла польку Агнешку Радваньскую, а затем в паре с француженкой Кристиной Младенович одержала победу над венгеркой Тимеей Бабош и чешкой Андреей Главачковой в трех сетах в матче третьего раунда парного разряда.

Мугуруса же, которая после победы на Открытом чемпионате Франции в прошлом году больше не выиграла ни одного турнира, на Уимблдоне внезапно вновь обрела себя. В Лондоне она проиграла лишь один сет, а в финале против Винус Уильямс при счете 4:5 в первом сете отыграла два сет- пойнта, после чего взяла девять геймов подряд, а с ними - и весь матч (7:5, 6:0). Нельзя не отметить и КПД, который испанка демонстрирует в решающих матчах. Мугуруса семь раз выходила в финалы турниров WTA, в которых победила четырежды (причем два - на Больших шлемах).

Также 23-летняя испанка стала обладательницей весьма своеобразного достижения - она стала первой теннисисткой в истории, которая смогла в финалах турниров серии Большого шлема победить обеих сестер Уильямс (Серену - во Франции и Винус - в Англии). Благодаря победе на Уимблдоне Мугуруса переместится с 15-й позиции рейтинга WTA на пятую. Также сменится и лидер - на первую строчку, сместив Кербер, поднимется чешка Каролина Плишкова, вылетевшая с Уимблдона уже во втором круге. Плишкова, не выигравшая ни одного турнира серии Большого шлема, станет первой чешской теннисисткой, сумевшей возглавить рейтинг WTA.

Стоит отметить и выступление 36-летней швейцарки Мартины Хингис, которая в паре с британцем Джейми Марреем выиграла турнир в миксте. Для бывшей первой "ракетки" мира в одиночном разряде данная победа стала второй в карьере на Уимблдоне в миксте и шестой - на турнирах серии Большого шлема в смешанном разряде. Кроме того, она является 12-кратной победительницей турниров Большого шлема в парном разряде (из них три - на Уимблдоне) и пятикратной - в одиночном.

Неподражаемый Федерер

В отличие от женского турнира, в мужском круг претендентов на победу в последние годы стабильно одинаков. Большую часть титулов на турнирах Большого шлема и других мэйджорах за последние пять лет забрали представители "Большой четверки" - Федерер, британец Энди Маррей, серб Новак Джокович, испанец Рафаэль Надаль, а также еще один швейцарец Стэн Вавринка. Но в этом сезоне, как шутят болельщики, вернулась "эра Федаля", и в ATP-туре, как и 10 лет назад, вновь царят уже разменявшие четвертый десяток Надаль с Федерером. В этом сезоне оба теннисиста, наконец- то залечившие все свои травмы и набравшие форму, в преддверии Уимблдона имели на своем счету по четыре победных турнира, причем швейцарец выиграл Открытый чемпионат Австралии, а испанец - Roland Garros.

К сожалению, на травяных кортах Уимблдона любителям тенниса увидеть очные противостояния членов "Большой четверки" было не суждено. Третий турнир серии Большого шлема удался только Федереру, а все его принципиальные соперники "самоликвидировались", не дойдя до последних стадий турнира. Первой "ракетке" мира Маррею, в этом сезоне переживающему откровенный спад, не помогли даже домашние стены и в 1/4 финала он проиграл в пяти сетах американцу Сэму Куэрри (24). Джокович на этой же стадии во втором сете матча с чехом Томашем Бердыхом снялся из-за травмы локтя и сейчас рассматривает вариант приостановления карьеры для восстановления здоровья.

Надаль же в 1/8 финала выдал пятичасовой триллер с люксембуржцем Жилем Мюллером. Испанец, проиграв два первых сета, смог выровнять положение, но в решающей партии проиграл со счетом 13:15. А вот Федерер на пути к победе потратил на каждого своего соперника не более трех сетов, в том числе и на финальный матч с хорватом Марином Чиличем (7), которого обыграл за 1 час 45 минут.

Эта победа стала для Федерера восьмой на Уимблдоне в одиночном разряде (2003-2007, 2009, 2012, 2017), что позволило швейцарцу стать единоличным рекордсменом "открытой эры" (берет начало с 1968 года, когда право участия в турнирах приобрели и любители, и профессионалы) по количеству побед на этом турнире. Кроме того, он стал самым возрастным победителем одиночного разряда Уимблдона в "открытой эре" (рекордсмен любительской эры - британец Артур Гор, завоевавший титул в 1909 году в возрасте 41 года и 182 дней). Швейцарец также стал вторым теннисистом "открытой эры", не проигравшим на Уимблдоне ни одного сета, после шведа Бьорна Борга (1976).

Теперь на счету швейцарца 19 побед на турнирах серии Большого шлема, что также является рекордным показателем в мужском одиночном разряде. Благодаря успеху на Уимблдоне Федерер после годичного перерыва вернется в топ-3 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов, в котором на данный момент занимает пятую строчку.

Комментируя триумф швейцарца, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отметил, что если Федереру не надоест играть в теннис, он может успешно выступать в туре еще два-три года. "В 35 лет Федерер прибавил в тактико- технических возможностях и стал играть лучше, чем 2-3 года назад. Он перестал стремиться к первой строчке рейтинга, перестал играть во всех турнирах подряд, а стал готовиться специально к крупным турнирам и турнирам Большого шлема", - отметил Тарпищев в разговоре с ТАСС.

Российские дебютанты

Из российских теннисистов в одиночном разряде лучший результат показал единственный "сеяный" на турнире 21-летний Карен Хачанов (30). Впервые попав в основную сетку Уимблдона, он дошел до третьего круга, где уступил в трех сетах Надалю, в целом показав довольно зрелую и содержательную игру.

Отличился и со знаком плюс, и со знаком минус ровесник Хачанова Даниил Медведев. Российский теннисист, лишь в этом году вошедший в топ-100, сотворил самую громкую сенсацию первого круга, победив в четырех сетах пятого "сеяного" Вавринку. А в следующем круге дебютант Уимблдона уступил малоизвестному бельгийцу Рубену Бемельмансу, проведя первый пятисетовый поединок в карьере. При этом россиянин умудрился оказаться в центре скандала, поскольку, посчитав предвзятым отношение к себе арбитра, после окончания матча достал из сумки кошелек и кинул несколько монет в сторону судейской вышки. В результате неспортивное поведение стоило россиянину штрафа в $14,5 тысяч.

Травяной сезон с окончанием Уимблдона завершился, и теперь теннисисты перейдут на хард, сезон на котором увенчает Открытый чемпионат США - четвертый турнир серии Большого шлема (призовой фонд $34,3 млн).