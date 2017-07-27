Мутко высказал соболезнования родным и близким бывшего футболиста "Динамо" Маслова

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко высказал соболезнования родным и близким бывшего футболиста московского "Динамо" Валерия Маслова, скончавшегося в четверг. Об этом Мутко заявил журналистам.

О смерти Маслова в четверг сообщила пресс-служба бело-голубых. Ветеран "Динамо" скончался после болезни на 78-м году жизни.

"Мы проводим конференции РФС раз в год, и у нас есть традиция - начинать всегда с минуты молчания в память о тех людях, которые ушли из жизни за этот год. Когда звучат фамилии людей, которые делали имя нашему футболу, становится грустно. Уходят представители целой эпохи. Я могу только высказать соболезнования родным, близким и болельщикам "Динамо", - сказал Мутко.

В составе "Динамо" Маслов отыграл более десяти сезонов - с 1961 по 1971 год. За это время он провел 351 официальный матч и забил 54 гола. В составе бело-голубых Маслов стал чемпионом СССР (1963), а также дважды выиграл Кубок страны (1967, 1970). В сборной СССР Маслов провел восемь матчей, в которых забил два мяча.

Кроме футбола, Маслов занимался хоккеем с мячом и в составе сборной СССР стал восьмикратным чемпионом мира. В составе московского "Динамо" - десятикратным чемпионом СССР и трехкратным обладателем Кубка европейских чемпионов (1976, 1977, 1979). В 1976 году награжден памятной медалью Международной федерации хоккея с мячом "За выдающиеся заслуги в развитии хоккея с мячом".

Маслов являлся единственным в СССР спортсменом, кто выводил на поле сборные СССР в футболе и хоккее с мячом с капитанской повязкой на рукаве. В последние годы жизни Маслов работал советником директора в академии "Динамо" имени Л. И. Яшина.