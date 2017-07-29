Россиянин Тарасевич не смог выйти в финал ЧМ в плавании на 50 м на спине

БУДАПЕШТ, 29 июля. /ТАСС/. Россиянин Григорий Тарасевич не квалифицировался в финал в плавании на 50 м на спине на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.

Тарасевич занял пятое место в своем заплыве и стал девятым по итогам полуфиналов (24,86 секунды).

С первого места в финал вышел француз Камиль Лакур (24,30).

Финал в этом виде программы пройдет в последний день чемпионата мира - 30 июля.