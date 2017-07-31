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Мутко: июль стал замечательным месяцем для всего российского спорта

Спорт
31 июля, 15:18 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

В этом месяце россияне выиграли Европейский юношеский олимпийский фестиваль, Сурдлимпийские игры, а также Всемирные игры по неолимпийским видам спорта

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Виталий Мутко

Виталий Мутко

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 31 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Июль стал чрезвычайно успешным месяцем для всего российского спорта. Об этом ТАСС заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

"Июль стал просто замечательным для всего российского спорта, мы обсудили это с премьер-министром, тот в свою очередь поздравил всех наших ребят", - отметил Мутко.

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Россияне выиграли Европейский юношеский олимпийский фестиваль, Сурдлимпийские игры, а также Всемирные игры по неолимпийским видам спорта. Также сборная России стала третьей в общекомандном зачете по итогам чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште. Российская команда по плаванию показала лучший результат на чемпионатах мира с 1994 года, завоевав три золотые, три серебряные и четыре бронзовые награды.

Виталий Мутко также высоко отозвался о победе женской сборной России по баскетболу на чемпионате мира среди игроков до 19 лет. В финале россиянки обыграли команду США со счетом 86:82. "О победе наших девчонок все правильно сказал Андрей Кириленко, который назвал такой результат фантастическим успехом, а из уст Андрея это дорогого стоит, - подчеркнул вице-премьер. - И то, что наша Мария Вадеева стала по итогам турнира самым ценным игроком - это здорово".

По словам вице-премьера РФ, система подготовки российских спортсменов на юношеском уровне выстроена успешно и приносит закономерные результаты. "Может быть, у нас есть некоторые проблемы финансового, материального характера, но все равно система подготовки юношей у нас неплохая, - добавил Мутко. - Однако наша трудность заключается в переходе спортсменов от юношеского до молодежного уровня, над этим нам еще предстоит поработать и сейчас мы вроде нащупываем, как это делать".

"В стране создаются центры подготовки по олимпийским видам спорта, когда ребенок находится на этапе совершенствования, оканчивает 9 или 11 классов школы, и у него есть выбор, куда идти дальше. В этой ситуации, безусловно, ребенку нужна поддержка, если он выбирает спорт. Таким спортсменам нужна стипендия, может быть, свободный образовательный график, если он куда-то поступил, - отметил вице-премьер РФ. - Конечно, тут еще остается много вопросов, которые нам нужно решать".

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