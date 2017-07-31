Путин поздравил российских пловцов с победами на ЧМ по водным видам спорта в Венгрии

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил российских пловцов Юлию Ефимову, Антона Чупкова и Евгения Рылова с победами на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. Поздравительные телеграммы опубликованы в понедельник на сайте Кремля.

"На чемпионате мира в Будапеште вы продемонстрировали спортивный характер, волю, нацеленность на успех. Уверенно обошли сильных и опытных соперниц и по праву заняли высшую ступень пьедестала почета", - говорится в поздравлении Ефимовой.

Антону Чупкову президент пожелал не останавливаться на достигнутом и добиваться намеченных целей. "На дистанции 200 метров брассом вы продемонстрировали победный настрой и отличную физическую подготовку, обновили рекорд чемпионатов мира, вписали яркую страницу в историю отечественной школы плавания", - подчеркнул глава государства.

В поздравлении Евгению Рылову Путин отметил высочайший профессионализм, силу воли и веру в успех спортсмена. "Этот триумф - не только ваша личная победа, но и весомый вклад в укрепление авторитета нашей страны в водных видах спорта", - заключил он.

Российская команда по плаванию завоевала три золотые, три серебряные и четыре бронзовые награды, что стало для нее лучшим результатом на чемпионатах мира с 1994 года, когда на счету сборной России было 11 медалей (4-5-2). На высшую ступень пьедестала почета в Будапеште поднимались Юлия Ефимова (200 м брассом), Антон Чупков (200 м брассом) и Евгений Рылов (200 м на спине). Всего у сборной России по итогам чемпионата мира, который проходил с 14 по 30 июля, 25 медалей (11-6-8), которые спортсмены сумели добыть практически во всех видах: плавании, плавании на открытой воде, синхронном плавании, прыжках в воду и водном поло. Российская команда заняла третье место в общекомандном зачете.