Пловец Морозов на этапах КМ рассчитывает побить свой же мировой рекорд на 100 м комплексом

МОСКВА, 2 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Бронзовый призер Олимпиады 2012 года в Лондоне, многократный призер чемпионатов мира по плаванию Владимир Морозов на этапах Кубка мира рассчитывает побить свой же мировой рекорд на дистанции 100 м комплексным плаванием. Об этом 25-летний спортсмен рассказал ТАСС.

В среду Морозов, который является действующим победителем общего зачета Кубка мира, занял первое место в составе сборной России в смешанной комбинированной эстафеты 4х50 м и стал четвертым на дистанции 50 метров на спине. Первый этап КМ, который принимает Москве, проходит со 2 по 3 августа.

"Побить мировой рекорд реально на дистанции 100 метров комплексом, на последнем Кубке мира мне не хватило трех сотых. И на сотне кролем. Хоть там и шесть десятых разрыв, но возможно, хотя и маловероятно", - сказал Морозов.

Нынешний Кубок мира проходит по новым правилам, которые позволяют спортсменам выступать не на профильных дистанциях. Основным конкурентом россиянина в борьбе за победу в общем зачете является южноафриканец Чад ле Кло.

"Я сравнивал свою соревновательную программу с программой Чада ле Кло, - сказал Морозов. - Ему она больше подходит, у меня все скомкано, мало отдыха. Не знаю, кто ее так составлял и почему, но надо бороться".

Мировой рекорд на дистанции 100 метров комплексным плаванием в коротком бассейне (25 метров) принадлежит Морозову (50,30 секунды). Он установил его на этапе Кубка мира в Берлине 30 августа 2016 года.