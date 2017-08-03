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Сборная России по плаванию завоевала четыре золотые медали во 2-й день этапа КМ в Москве

Спорт
3 августа, 22:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, августа. /ТАСС

Всего на московском этапе Кубка мира сборная России выиграла 18 медалей: шесть золотых, четыре серебряные и восемь бронзовых

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Российские спортсмены Сергей Фесиков, Розалия Насретдинова, Вероника Попова и Владимир Морозов (слева направо)

Российские спортсмены Сергей Фесиков, Розалия Насретдинова, Вероника Попова и Владимир Морозов (слева направо)

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Сборная России по плаванию завоевала четыре золотые, три серебряные и три бронзовые медали в заключительный день этапа Кубка мира в Москве.

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Владимир Морозов одержал победу на дистанциях 100 метров комплексным плаванием и на дистанции 50 метров вольным стилем, а также выиграл в составе российской команды вместе с Сергеем Фесиковым, Розалией Насретдиновой и Вероникой Поповой в смешанной эстафете 4х50 метров вольным стилем. В этой же эстафете третьей стала другая российская команда в составе Романа Шевлякова, Кирилла Киселева, Дарьи Карташовой и Дарьи Устиновой. Фесиков занял второе место в заплыве на 100 метров комплексом и третье - на 50 метров кролем.

Россиянин Александр Красных выиграл заплыв на 400 метров вольным стилем. Мария Темникова заняла второе место на дистанции 200 метров брассом, а Светлана Чимрова стала второй на стометровке баттерфляем. Кирилл Пригода финишировал третьим в заплыве на 100 метров брассом.

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Продолжили победную поступь на московском этапе южноафриканец Чад ле Кло и венгерка Катинка Хоссу. Олимпийский чемпион и четырехкратный чемпион мира Чад ле Кло победил на дистанции 50 метров баттерфляем. Трехкратная олимпийская чемпионка и семикратная чемпионка мира Хоссу выиграла заплыв на 200 метров комплексным плаванием. В первый день соревнований они одержали по две победы.

Олимпийская чемпионка и семикратная чемпионка мира шведка Сара Шестрем в первый день турнира (2 августа) выиграла на дистанции 50 метров вольным стилем с новым мировым рекордом в коротких бассейнах (23,10 секунды). В четверг она также с мировым рекордом в коротких бассейнах (50,77) победила на дистанции 100 метров вольным стилем и на дистанции 100 метров баттерфляем.

В первый день соревнований россияне завоевали восемь наград: две золотые, серебряную и пять бронзовых. Всего на московском этапе Кубка мира сборная России выиграла 18 медалей: шесть золотых, четыре серебряные и восемь бронзовых.

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Южноафриканец ле Кло выиграл этап КМ по плаванию в Москве на дистанции 50 м баттерфляем

Венгерка Хоссу победила на этапе КМ в Москве на дистанции 200 метров комплексным плаванием

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