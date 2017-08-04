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"Зенит" и "Краснодар" узнают следующих соперников в Лиге Европы

Спорт
4 августа, 0:40 UTC+3 ТАСС

Оба российских клуба вошли в число "сеяных" команд

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© EPA/MANUEL LOPEZ

ТАСС, 4 августа. Жеребьевка раунда плей-офф футбольной Лиги Европы пройдет в пятницу в швейцарском Ньоне. Своих соперников на пути в групповой турнир узнают российские клубы "Зенит" и "Краснодар".

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© Петр Ковалев/ТАСС

"Зенит" проиграл "Бней Иегуде", но вышел в раунд плей-офф Лиги Европы

В стадии плей-офф - последней на пути в групповой турнир второго по значимости еврокубка - сыграют 44 команды, 15 из которых начинали сезон в Лиге чемпионов, однако выбыли в третьем квалификационном раунде. Оба российских клуба вошли в число "сеяных" команд, которые могут встретиться, в частности, с такими командами, как македонский "Вардар", молдавский "Шериф", сербская "Црвена Звезда" или кипрский АЕЛ из Ларнаки, год назад выбивший из борьбы московский "Спартак". В числе возможных соперников и греческий АЕК, который уступил ЦСКА в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов.

"Несеяным" клубом также является украинская "Александрия", однако "Зенит" и "Краснодар" сыграть с ней не смогут, так как Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) продолжает разводить при жеребьевках российские и украинские клубы.

В пятницу утром УЕФА распределит команды по нескольким группам, и количество возможных соперников российских клубов сократится.

В число сеяных команд также вошли такие команды, как украинское "Динамо" из Киева, турецкий "Фенербахче", итальянский "Милан", испанский "Атлетик" из Бильбао, французский "Марсель", английский "Эвертон", финалист Лиги Европы прошлого сезона "Аякс" из Нидерландов, регулярно выступавшие в групповой стадии Лиги чемпионов чешская "Виктория", бельгийский "Брюгге", белорусский БАТЭ, польская "Легия", хорватское "Динамо" из Загреба.

В групповой стадии уже 16 команд, включая "Локомотив"

"Зенит" пробился в плей-офф, несмотря на поражение в домашней встрече от израильского клуба "Бней Иегуда" (0:1) - успех команде Роберто Манчини принесла гостевая победа (2:0). "Краснодар" же дважды обыграл датский "Люнгбю" - 2:1, 3:1.

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Жеребьевка стадии плей-офф Лиги Европы пройдет в штаб- квартире УЕФА в Ньоне, начало - 14:00 мск. В результате жеребьевки команды будут разделены на 22 пары, определятся также клубы, которые первые матчи проведут на своих полях. Матчи стадии плей-офф пройдут 17 и 24 августа.

В групповом раунде Лиги Европы выступят 48 команд, 16 из которых получили путевки по итогам национальных чемпионатов прошлого сезона. Среди них - обладатель Кубка России московский "Локомотив", а также испанские "Вильярреал" и "Реал Сосьедад", немецкие "Герта" и "Кельн", английский "Арсенал", итальянские "Лацио" и "Аталанта", французский "Лион", португальская "Витория", украинская "Заря", бельгийский "Зюльте-Варегем", турецкий "Коньяспор", "Витесс" из Нидерландов, швейцарский "Лугано" и чешский "Фастав".

Помимо 22 победителей стадии плей-офф, участниками группового турнира Лиги Европы станут 10 неудачников раунда плей-офф Лиги чемпионов.

Жеребьевка групповой стадии Лиги Европы пройдет 25 августа в Монако, матчи первого тура состоятся 14 сентября. Финал Лиги Европы сезона-2017/18 запланирован на 16 мая во французском Лионе.

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