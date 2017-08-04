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Россия приблизилась к Франции в таблице коэффициентов УЕФА

Спорт
4 августа, 1:49 UTC+3 ТАСС

"Краснодар" и "Зенит" в четверг выступили удачнее французских "Бордо" и "Марселя"

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© EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

ТАСС, 4 августа. Россия сократила отставание от Франции в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по итогам ответных матчей третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

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"Краснодар" в четверг на выезде обыграл датский "Люнгбю" (3:1), а санкт-петербургский "Зенит" дома уступил израильскому "Бней Иегуде" (0:1). Оба российских клуба вышли в раунд плей-офф квалификации турнира. Французские команды выступили хуже - "Бордо" в гостях потерпел поражение от венгерского "Видеотона" (0:1), а "Марсель" также на чужом поле сыграл вничью с датским "Остенде" (0:0). "Бордо" завершил в выступление в Лиге Европы, "Марсель" вышел в следующий круг.

Жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги Европы пройдет в пятницу. И "Зенит", и "Краснодар" попали в число "сеяных" команд. В этот же день состоится жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов, где сыграет ЦСКА.

Теперь суммарный коэффициент России - 42,582 (учитываются результаты последних пяти сезонов, включая текущий), а Франции - 46,831. В нынешнем сезоне российские клубы набрали 1,800 балла, а французские - 1,916.

По итогам текущего сезона определится, какое представительство в еврокубках будет у стран в сезоне-2019/20; Франция в таблице коэффициентов УЕФА идет на пятом месте, Россия - на шестом. Данные позиции в рейтинге имеют одинаковые привилегии - странам, находящимся на них, дается право заявить по три клуба в Лигу чемпионов и Лигу Европы. А вот стране, которая идет на седьмом месте (сейчас это Португалия, пока имеющая 39,415 балла) в Лигу чемпионов можно делегировать две команды, а в Лигу Европы - три. Лидирует в таблице Испания (89,212), далее следуют Германия (63,427), Англия (62,105) и Италия (60,416).

В сезоне-2018/19 Россию в еврокубках представят шесть команд: три в Лиге чемпионов и столько же - в Лиге Европы. В текущем же сезоне в еврокубках примут участие или уже стартовали пять российских клубов - помимо вышеупомянутых "Краснодара", "Зенита" и ЦСКА, это "Спартак" и "Локомотив", которые начнут выступления в сентябре с групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы соответственно.

Как вычисляются коэффициенты

За победу в матче квалификационных раундов еврокубков дается одно очко, за ничью - 0,5. За победу в игре основного раунда - два очка, за ничью - одно. За выход команды в групповую стадию Лиги чемпионов стране начисляется четыре очка, за попадание в 1/8 финала - пять. За выход клуба в 1/4 финала, 1/2 финала, финал Лиги чемпионов или Лиги Европы начисляется по одному очку.

В расчет берутся только сыгранные матчи, то есть технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, при подсчете коэффициента считаются в соответствии с тем результатом, который зафиксирован в основное и дополнительное время.

Сезонный коэффициент страны в таблице УЕФА определяется путем сложения очков, набранных ее клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления данной суммы на количество команд, которые участвовали в этих турнирах. Общий же рейтинг страны - это сумма ее коэффициентов за последние пять сезонов.

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