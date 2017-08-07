Защитник "Реала" Рамос заявил, что тренер Моуринью не сыграл большой роли в его карьере

СКОПЬЕ, 7 августа. /ТАСС/. Капитан испанского футбольного клуба "Реал" Серхио Рамос заявил, что тренер Жозе Моуринью не сыграл решающей роли в его карьере. Об этом Рамос сообщил на пресс-конференции перед матчем за Суперкубок УЕФА против "Манчестер Юнайтед", тренером которого является Моуринью.

Рамос и Моуринью работали в "Реале" в 2010-2013 годах. Именно при Моуринью Рамос стал играть в центре обороны, а не на правом фланге.

"Не думаю, что Моуринью изменил мою карьеру. Да, я многому научился при нем, но он был одним из тех тренеров, у которых я что-то перенял", - отметил Рамос.

Сравнивая Моуринью и нынешнего тренера "Реала" Зинедина Зидана, Рамос отметил следующее: "Возможно, Зидан лучше чувствует игроков, потому что имеет огромный опыт как футболист. В любом случае, оба специалиста - великолепные тренеры".

Матч за Суперкубок УЕФА пройдет 8 августа в Скопье. "Реал" в сезоне-2016/17 стал победителем Лиги чемпионов, "Манчестер Юнайтед" выиграл Лигу Европы. Матч начнется в 21:45 мск.