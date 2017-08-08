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Мутко назвал выдающимся выступление легкоатлета Шубенкова на чемпионате мира

Спорт
8 августа, 10:09 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Илья Андреев

В финале забега на 110 метров с барьерами российский легкоатлет Сергей Шубенков, выступающий под нейтральным флагом, завоевал серебряную награду

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Виталий Мутко

Виталий Мутко

© Стоян Васев/ТАСС

МОСКВА, 8 августа. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Серебряная медаль легкоатлета Сергея Шубенкова, завоеванная в беге на 110 метров с барьерами на чемпионате мира в Лондоне, является выдающимся результатом. Такое мнение ТАСС высказал вице-премьер РФ Виталий Мутко.

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На прошедшем в понедельник финальном забеге Шубенков показал результат 13,14 секунды. Победителем стал олимпийский чемпион 2016 года Омар Маклеод из Ямайки (13,04), третье место занял венгр Балаш Бажи (13,28). На нынешнем турнире медаль Шубенкова, победившего на данной дистанции на чемпионате мира 2015 года в Пекине, стала первой для российских легкоатлетов, выступающих под нейтральным флагом.

"Поздравляю Сергея с серебряной медалью, его результат можно назвать выдающимся. Сергей был призером (бронзовым - прим. ТАСС) чемпионата мира в Москве, выиграл мировое первенство в Пекине, уже четыре года он выступает на высочайшем уровне. Все знают, что происходило, но он сумел взять серебро в компании мегазвезд, это очень серьезный результат. Надо иметь в виду, что 110 метров с барьерами - это королевская дистанция, как и классическая стометровка, это украшение легкой атлетики", - заявил Мутко.

Шубенков выступил на чемпионате мира в нейтральном статусе из-за приостановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики в Международной ассоциации легкоатлетических федераций. "То, что происходит вокруг легкой атлетики, конечно, не может не сбивать настрой нашим спортсменам, но Сергей и его тренер отлично подготовились, мы увидели прежнего Шубенкова. Здорово, что у нас есть такой выдающийся спортсмен, как Сергей", - добавил вице- премьер РФ.

Чемпионат мира в Лондоне завершится 14 августа.

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