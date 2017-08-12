"Авангард" победил "Давос" в матче Кубка президента Казахстана по хоккею

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ТАСС, 12 августа. Омский "Авангард" обыграл швейцарский "Давос" со счетом 3:2 в матче Кубка президента Казахстана по хоккею.
В составе "Авангарда" отличились Петр Хохряков (5-я минута, 23) и Евгений Медведев (10). У "Давоса" шайбы забросили Энцо Корви (8) и Дарио Симон (36).
Позднее в субботу пройдет заключительный матч турнира "Барыс" (Астана) - "Адмирал" (Владивосток).
Ранее победителем турнира досрочно стал нижнекамский "Нефтехимик", набравший 11 очков. В активе "Барыса" и челябинского "Трактора" по восемь очков, у "Авангарда" - семь, "Адмирала" - пять, "Давоса" - три.
Кубок президента Казахстана проводится с 2010 года. Четыре раза победителем турнира становился "Барыс", по разу - санкт-петербургский СКА, "Авангард" и новокузнецкий "Металлург".