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Бабаев: прогресс в поиске новых футболистов для ЦСКА есть

Спорт
12 августа, 20:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, августа. /ТАСС

В текущее летнее трансферное окно ЦСКА не приобрел еще ни одного нового игрока

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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. У футбольного клуба ЦСКА есть прогресс в поиске новых игроков в летнее трансферное окно. Об этом журналистам сообщил генеральный директор клуба Роман Бабаев.

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В текущее летнее трансферное окно ЦСКА не приобрел еще ни одного нового футболиста. При этом команду покинули полузащитники Зоран Тошич, Роман Еременко, у которых закончились контракты, Алексей Ионов вернулся в московское "Динамо", в аренду были отданы Сергей Ткачев в тульский "Арсенал", Никита Чернов - в "Урал" и Константин Базелюк - в махачкалинский "Анжи".

"Работа ведется, но в нынешних обстоятельствах крайне непросто найти футболиста, который способен был бы усилить команду и был бы по карману. Но в этом процессе есть прогресс", - сказал Бабаев.

После шести туров чемпионата России ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 12 очков. В субботу армейцы на своем поле обыграли "Спартак" со счетом 2:1.

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