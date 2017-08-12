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Эфиоп Эдрис стал чемпионом мира по легкой атлетике в беге на 5000 м

Спорт
12 августа, 22:51 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 12, августа. /ТАСС

Второе место занял четырехкратный олимпийский чемпион и шестикратный чемпион мира британец Мо Фара

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Муктар Эдрис

Муктар Эдрис

© EPA/DIEGO AZUBEL

ЛОНДОН, 12 августа. /ТАСС/. Эфиоп Муктар Эдрис завоевал золотую медаль в беге на 5000 метров на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне.

Эдрис преодолел дистанцию за 13 минут 32,79 секунды. Второе место занял четырехкратный олимпийский чемпион и шестикратный чемпион мира британец Мо Фара (13.33,22). Третье место занял серебряный призер Олимпиады-2016 на этой дистанции американец Пол Челимо (13.33,30).

23-летний Эдрис впервые в карьере стал чемпионом мира. 34-летний Фара не проигрывал на дистанции 5000 метров на Олимпийских играх и чемпионатах мира с 2009 года, когда на мировом первенстве в Тэгу он стал седьмым. Для Фара этот забег стал последним в карьере.

В общекомандном зачете чемпионата мира лидирует сборная США (восемь золотых, девять серебряных, восемь бронзовых наград). Второе место занимает команда Кении (3-1-4), третье - сборная Польши (2-2-2). Четыре медали на счету российских атлетов, выступающих под нейтральным флагом. Мария Ласицкене стала чемпионкой в прыжках в высоту, Сергей Шубенков стал серебряным призером в беге на 110 м с барьерами, Дарья Клишина завоевала серебро в прыжках в длину, Валерий Пронкин стал вторым в метании молота.

Чемпионат мира завершится 13 августа.

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