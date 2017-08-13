Представитель Широбокова: серебро ЧМ очень важно для российской спортивной ходьбы

ЛОНДОН, 13 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Серебряная медаль чемпионата мира в спортивной ходьбе на 20 км, которую завоевал 18-летний россиянин Сергей Широбоков, очень важна для отечественной спортивной ходьбы, переживающей сейчас нелегкие времена. Об этом сообщил журналистам представитель нейтральных ходоков на чемпионате мира в Лондоне Марис Петерсон.

Победителем стал колумбиец Эйдер Аревало, бронзу завоевал бразилец Кайо Бонфим.

"Я считаю, что у Сережи Широбокова очень большое будущее, он обладает отличной техникой ходьбы и является блестящим тактиком, - сказал Петерсон. - Ему было очень сложно бороться сегодня за золото, потому что колумбиец Аревало гораздо старше нашего ходока".

"То, что Сергей сегодня сотворил, это чудо. А что касается финиша, то ему просто не хватило опыта, учитывая его юный возраст. Эта медаль очень важна для российской спортивной ходьбы. Спасибо Сергею и его тренерам", - заключил Петерсон.

Чемпионат мира в Лондоне стал для Широбокова дебютным на взрослом уровне. В 2015 году он одержал победу на чемпионате мира среди юношей в Колумбии на дистанции 10 км.