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Каррера: футболист "Спартака" Глушаков не имеет проблем с физической формой

Спорт
17 августа, 13:20 UTC+3 ТАРАСОВКА область/ 17, августа. /ТАСС

Тренер также рассказал, что разобрал с командой индивидуальные ошибки игроков, которые были допущены в матче с ЦСКА

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Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков (справа)

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков (справа)

© Станислав Красильников/ТАСС

ТАРАСОВКА /Московская область/, 17 августа. /ТАСС/. Полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" Денис Глушаков не имеет проблем с физической формой в нынешнем сезоне. Об этом журналистам рассказал главный тренер красно- белых Массимо Каррера.

"С Глушаковым все хорошо в плане физической формы. Что ему мешает? Это вы должны спросить у него. Тренируется он хорошо, я думаю, что физически он выглядит также, как и в прошлом году", - отметил специалист.

"Фигура лидера очень важна в команде, но это может быть и молчаливый лидер, чтобы быть лидером - не нужно кричать. У нас внутри команды не один лидер, Глушаков - один из них. Конечно, он должен демонстрировать это своей игрой в том числе", - добавил Каррера.

Тренер рассказал, что разобрал с командой индивидуальные ошибки игроков, которые были допущены в матче с ЦСКА (1:2).

"Я допускаю, что с "Динамо" была физическая усталость, так как мы провели [перед этим] матч против "Локомотивом". В матче с ЦСКА, как и в игре с "Динамо", было много индивидуальных ошибок. Я думаю, мы должны работать над тем, как контролировать игру, когда мы ведем в счете. Вся суть в индивидуальных ошибках, которые мы разобрали на встрече с командой после поражения от ЦСКА", - добавил тренер.

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