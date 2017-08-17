"Локомотив" стал обладателем Кубка Латвийской железной дороги по хоккею

ТАСС, 17 августа. Ярославский "Локомотив" со счетом 3:0 одержал победу над рижским "Динамо" в финале предсезонного турнира по хоккею - Кубке Латвийской железной дороги. Соревнования проходили в Риге.

Заброшенными шайбами отметились Павел Коледов (3-я минута), Даниил Апальков (31) и Александр Кадейкин (56).

Ранее в четверг "Ак Барс" в овертайме обыграл "Динамо" в матче за третье место (3:2).

Кубок Латвийской железной дороги проводится ежегодно с 2009 года. Один раз победителем турнира стал санкт- петербургский СКА, по три раза выигрывали "Локомотив" и "Ак Барс", дважды - рижское "Динамо".