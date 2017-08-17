Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.08:
$ 59.25
€ 69.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Локомотив" стал обладателем Кубка Латвийской железной дороги по хоккею

Спорт
17 августа, 21:52 UTC+3 ТАСС

В финале турнира ярославский клуб победил рижское "Динамо" со счетом 3:0

Поделиться
Материал из 1 страницы
Хоккеисты "Локомотива"

Хоккеисты "Локомотива"

© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 17 августа. Ярославский "Локомотив" со счетом 3:0 одержал победу над рижским "Динамо" в финале предсезонного турнира по хоккею - Кубке Латвийской железной дороги. Соревнования проходили в Риге.

Заброшенными шайбами отметились Павел Коледов (3-я минута), Даниил Апальков (31) и Александр Кадейкин (56).

Ранее в четверг "Ак Барс" в овертайме обыграл "Динамо" в матче за третье место (3:2).

Кубок Латвийской железной дороги проводится ежегодно с 2009 года. Один раз победителем турнира стал санкт- петербургский СКА, по три раза выигрывали "Локомотив" и "Ак Барс", дважды - рижское "Динамо".

Смотрите также

"Ак Барс" обыграл минское "Динамо" и стал третьим на Кубке Латвийской железной дороги

"Локомотив" обыграл рижское "Динамо" в матче Кубка Латвийской железной дороги по хоккею

Минское "Динамо" обыграло "Ак Барс" в матче Кубка Латвийской железной дороги по хоккею

Рижское "Динамо" обыграло "Ак Барс" в матче Кубка Латвийской железной дороги

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
8
"Краснодар" обыграл "Црвену Звезду" в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы
Футболисты "Реала"
10
"Реал" победил "Барселону" и в 10-й раз выиграл Суперкубок Испании
Игровой момент матча
10
ЦСКА победил "Янг Бойз" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Теракт в Барселоне. Хроника событий
2
Роспотребнадзор получил 832 обращения от заразившихся вирусом Коксаки
3
Дрисс Укабир явился в полицию после сообщений СМИ о его причастности к теракту
4
Порошенко требует ускорить работу по подготовке изменений в конституцию по статусу Крыма
5
СК возбудил дело по факту издевательств подростков над сверстницей в Ярославской области
6
ОАК: ввод самолетов Ил-114 позволит сэкономить $5 млрд на импортных поставках
7
Захарова напомнила США о $500 млн, отправленных в РФ к выборам 1996 года
Темы дня
Новости партнеров
Реклама