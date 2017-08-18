Аронян лидирует после первого круга блица на шахматном турнире в Сент-Луисе

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ТАСС, 18 августа. Армянский гроссмейстер Левон Аронян сохранил лидерство в турнирной таблице после первого круга блица на турнире в американском Сент-Луисе (штат Миссури).
В турнире принимают участие десять шахматистов: россияне Ян Непомнящий, Сергей Карякин и Гарри Каспаров, американцы Хикару Накамура и Фабиано Каруана, индиец Вишванатан Ананд, чех Давид Навара, кубинец Леньер Домингес, вьетнамец Ле Куанг Лем и Аронян.
15-16 августа шахматисты провели турнир в один круг по быстрым шахматам (рапид), контроль времени - 25 минут с добавлением 10 секунд за каждый ход. 17-18 августа проходят соревнования по блицу, участники получают по пять минут на партию с добавлением трех секунд на каждый ход. За победу в рапиде шахматистам начислялось два очка, за ничью - одно. В блице за победу начисляется одно очко, за ничью - 0,5.
В четверг в первом круге блица Аронян обыграл Ле Куанг Лема, Ананда, Непомнящего, Каспарова и Домингеса, сыграл вничью с Накамурой, Наварой, Карякиным и проиграл Каруане. Непомнящий победил Домингеса, Навару и Каруану, разошелся миром с Анандом, Каспаровым, Накамурой и Ле Куанг Лемом, проиграл Ароняну и Карякину. Каспаров за девять партий блица одержал одну победу - над Домингесом, пять раз сыграл вничью - с Карякиным, Непомнящим, Накамурой, Анандом и Наварой, трижды проиграл - Каруане, Ле Куанг Лему и Ароняну. Карякин не потерпел ни одного поражения, выиграл у Домингеса, Навары, Непомнящего, Каруаны, Накамуры, Ле Куанг Лема и Ананда, сыграл вничью с Каспаровым и Ароняном.
Турнирное положение после первого круга блица: Аронян - 18,5 очка, Накамура - 16,5, Карякин - 16, Непомнящий - 15, Каруана - 14,5, Ле Куанг Лем, Домингес - по 12, Каспаров, Ананд - по 10,5, Навара - 9,5.
Турнир в Сент-Луисе является четвертым этапом Гран-тура - коммерческой серии с участием сильнейших шахматистов мира. Призовой фонд турнира составляет $150 тыс., из которых победитель получит $37,5 тыс. Завершится Гран- тур турниром по классическим шахматам в Лондоне в декабре.