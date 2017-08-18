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Тренер: задачей российского боксера Егорова на ЧМ в Гамбурге является золотая медаль

Спорт
18 августа, 12:03 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

23-летний Василий Егоров, выступающий в весовой категории до 49 кг, на чемпионате мира 2015 года стал серебряным призером

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Василий Егоров

Василий Егоров

© AP Photo/Frank Franklin II

МОСКВА, 18 августа. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Один из лидеров сборной России по боксу Василий Егоров намерен улучшить личный результат и завоевать золото чемпионата мира в немецком Гамбурге, это будет для него задачей. Об этом ТАСС заявил личный тренер спортсмена Артур Пахомов.

Егоров, являющийся двукратным чемпионом Европы (2015, 2017) и серебряным призером чемпионата мира (2015), на мировом первенстве в Гамбурге 23-летний россиянин выступит в весовой категории до 49 кг.

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"Сейчас мы с Василием стараемся улучшить результат 2015 года, и я как тренер-максималист сделаю для этого все возможное. На днях начнется сгонка веса, но он парень сухой, этот процесс очень болезненный, даже больше психологически, чем физически, но он с этим справится. Задача одна - золото. Мы были вторыми, теперь хотим улучшить результат", - сказал Пахомов.

Сборная России в преддверии чемпионата мира проводит тренировочный сбор на базе "Озеро Круглое". "Первый этап подготовки у нас прошел в Кисловодске, он был нацелен на поддержание той нагрузки и тех боксерских качеств, которые мы получили в Харькове [на чемпионате Европы 2017 года]. Ни в коем случае нельзя опускать планку нагрузок, а сейчас идет совершенствование тактико-технического мастерства, в основном, упор делаем на тактику ведения боя. Идет планомерная работа команды, которая представит Россию на чемпионате мира в Гамбурге", - отметил специалист.

Мировое первенство пройдет с 25 августа по 2 сентября.

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