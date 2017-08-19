"Спартак" сыграет с "Локомотивом" в субботнем матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Три матча в Екатеринбурге, Москве и Казани пройдут в субботу в седьмом туре чемпионата России по футболу. "Спартаку" предстоит второе подряд столичное дерби - на сей раз с "Локомотивом".

В новом сезоне чемпион страны "Спартак" проиграл два самых принципиальных матча - "Зениту" (1:5) и ЦСКА (1:2), опустившись на девятое место. "Спартак" не лучшим образом действует в атаке и много пропускает - соперники чаще поражали ворота лишь "Ахмата" и "Анжи".

После поражения от ЦСКА неделю назад усилились разговоры о разногласиях между руководством "Спартака" и главным тренером Массимо Каррерой, который якобы стал терять нити управления командой. Хотя стороны это отрицают, фактом остается отсутствие необходимого накануне старта в Лиге чемпионов усиления состава "Спартака", который пока пополнили лишь сербский защитник Марко Петкович и хорватский хавбек Марио Пашалич, уже открывший счет забитым мячам, отличившись во встрече с ЦСКА.

Ждет новичков и главный тренер "Локомотива" Юрий Семин, хотя его команда начала чемпионат лучше "Спартака". После шести туров "Локомотив" занимает третье место, на три очка отставая от лидера "Зенита", хотя в предыдущем туре и потерпел домашнее поражение от новичка премьер-лиги "Тосно" (0:2). Семину необходим нападающий - после травмы бразильца Ари в атаке выходили полузащитники Джефферсон Фарфан и Алексей Миранчук. Перуанец Фарфан также получил повреждение, однако к субботнему матчу будет готов.

"Спартак" перед матчем с "Локомотивом" также потерял форварда - очередную травму получил кабовердиец Зе Луиш, зато отбыл дисквалификацию бразилец Луис Адриано. По словам Карреры, сейчас для "Спартака" наступает особенный момент, учитывая, что пока проделанная работа не приносит результата. Итальянец подтвердил, что работа над ошибками проводится, все хотят исправить ситуацию.

"Локомотив" летом уже побеждали

При этом "Спартак" уже завоевал в нынешнем сезоне трофей, месяц назад в матче за Суперкубок победив "Локомотив" со счетом 2:1. Голы были забиты в дополнительное время - на мячи Луиса Адриано и Квинси Промеса ответил Мануэл Фернандеш. Игра за Суперкубок проходила на стадионе "Локомотива", предстоящая встреча состоится на спартаковской "Открытие-Арене", где в нынешнем сезоне красно-белые с одинаковым счетом 2:0 победили "Краснодар" и "Арсенал". А с учетом прошлого сезона победная серия "Спартака" на домашней арене составляет уже 12 матчей.

Победил год назад на своем поле "Спартак" и "Локомотив" (1:0) - благодаря мячу Ивелина Попова. Это поражение стало для "Локомотива" первым после возвращения Юрия Семина. Всего же в 52 матчах чемпионатов России "Спартак" победил "железнодорожников" 23 раза при 17 поражениях, разница мячей - 81-57.

Субботний матч начнется в 17:30 мск, главный арбитр - Алексей Еськов из Москвы.

Тарханов против ЦСКА

ЦСКА в 15:00 мск начнет гостевой матч против "Урала", который в нынешнем сезоне еще не проигрывал. Пять из шести матчей подопечные Александра Тарханова завершили вничью, выстояв в том числе и на своем поле с "Зенитом", который очки в чемпионате терял только в Екатеринбурге (1:1).

"Урал" остается одним из самых удобных соперников для ЦСКА, который в 18 матчах победил 12 раз при трех поражениях. Год назад ЦСКА победил в Екатеринбурге (1:0) благодаря мячу Георги Миланова, а на своем поле армейцы и вовсе разгромили соперника - 4:0.

"Уралом" руководит бывший наставник ЦСКА Александр Тарханов, который провел в составе армейцев большую часть карьеры нападающего. В течение недели "Урал" расстался с одним из старожилов команды - уехавшим в Турцию замбийским полузащитником Чисамбой Лунгу, дозаявив выступавшего в Болгарии француза Петруса Бумаля.

ЦСКА в случае победы приблизится к лидирующему "Зениту", который свой матч седьмого тура против "Амкара" проведет в воскресенье.

Матч "Урал" - ЦСКА пройдет на "СКБ-Банк Арене", главный арбитр - Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга.

Скрипченко дебютирует в Казани

В 20:00 мск "Рубин" начнет встречу против "Анжи", который в начале недели возглавил белорусский специалист Вадим Скрипченко - он сменил подавшего в отставку после домашнего поражения от "Динамо" (1:3) Александра Григоряна. Махачкалинский клуб расположился на предпоследнем месте, опережая лишь "Амкар", и Скрипченко предстоит непростая работа по спасению "Анжи". В прошлом сезоне решить задачу с "Крыльями Советов" ему не удалось - самарцы покинули премьер-лигу.

"Рубин" Курбана Бердыева строится по ходу сезона, однако пока волжане стабильностью в игре не отличаются. Начав чемпионат с двух поражений, "Рубин" больше не проигрывал и занимает восьмое место.

Матч пройдет на "Казань-Арене", главный арбитр - Сергей Карасев из Москвы.

Седьмой тур стартовал в пятницу, когда "Тосно" сыграл вничью со "СКА-Хабаровском" (0:0). В воскресенье встречаются "Амкар" - "Зенит", "Динамо" - "Уфа" и "Ростов" - "Краснодар". Завершится тур в понедельник матчем между "Ахматом" и "Арсеналом".