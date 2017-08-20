Эксперт: решение Еськова показать вторую карточку Самедову было абсолютно правильным

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МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Футболист "Спартака" Александр Самедов заслуживал второй желтой карточки в матче седьмого тура против "Локомотива". Такое мнение ТАСС высказал бывший инспектор Международной федерации футбола (ФИФА) Натан Бартфельд.
Матч проходил в субботу на стадионе "Открытие-Арена" и завершился со счетом 4:3 в пользу "Локомотива". Встречу обслуживала судейская бригада во главе с Алексеем Еськовым. В добавленное время к первому тайму Самедов получил вторую желтую карточку за симуляцию.
"Считаю, что решение Еськова показать вторую желтую карточку Самедову было абсолютно правильным. Это очень смелое решение и если говорить о правилах и справедливости, то в таких моментах показывать желтую карточку просто необходимо. Падение игрока, которое идет с целью провокации арбитра на назначение 11-метрового удара нельзя оставлять без дисциплинарного наказания", - сказал Бартфельд
"В целом мне понравилось судейство Еськова в данном матче. Считаю, что он абсолютно хорошо держал ритм игры, действия были последовательны и думаю, что он с игрой справился. По удалению Самедова повторюсь, что вне зависимости от статуса матча и счета на табло, подобные действия должны пресекаться. Думаю Александр и сам это понял, когда комментировал свое удаление", - добавил Бартфельд.
В восьмом туре чемпионата России сезона-2017/18 26 августа "Локомотив" примет "Урал", а 27 августа "Спартак" сыграет со "СКА-Хабаровском" на выезде.