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Ласицкене пропустит турнир в Германии и выступит только в финале "Бриллиантовой лиги"

Спорт
20 августа, 16:18 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Две недели назад агент спортсменки сообщил ТАСС, что не исключает участия атлетки в турнире в Эберштадте, который пройдет 26 августа

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Мария Ласицкене

Мария Ласицкене

© Алексей Панциков/ТАСС

МОСКВА, 20 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Двукратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене пропустит турнир в немецком Эберштадте и выступит только 1 сентября в финале "Бриллиантовой лиги" в Брюсселе. Об этом ТАСС сообщила менеджер Ласицкене Ольга Назарова.

Две недели назад она сообщила ТАСС, что не исключает участия спортсменки в турнире в Эберштадте, который пройдет 26 августа.

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"Организаторы турнира в Германии потеряли ряд спонсоров и сейчас испытывают проблемы с финансами, - отметила Назарова. - Сумма, которую они предлагают, несерьезная. Я как менеджер не могу послать спортсменку за такие деньги. Это просто неприлично".

"Тренер, в свою очередь, сказал, есть ли смысл ехать туда ради тренировки, коль это можно сделать и в ЦСКА. Поэтому мы решили не ехать. У Маши в этом сезоне остается только один старт - финал "Бриллиантовой лиги" в Брюсселе", - подытожила собеседница агентства.

Через два дня после окончания чемпионата мира Ласицкене приняла участие в Мемориале Камилы Сколимовской, который проходил в Варшаве, и заняла там первое место. Это победа стала для россиянки 17-й подряд в летнем сезоне.

На этапе "Бриллиантовой лиги" в Лозанне 6 июля Ласицкене показала лучший результат сезона, преодолев планку на высоте 2,06 м, что является личным рекордом спортсменки и лучшим результатом в истории "Бриллиантовой лиги", которая проводится с 2010 года.

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