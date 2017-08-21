Футболист турецкого "Газиантепспора" Тиам на правах аренды перешел в "Динамо"

ТАСС, 21 августа. Российский футбольный клуб "Динамо" объявил о подписании контракта с сенегальским полузащитником турецкого "Газиантепспора" Хали Тиамом. Об этом сообщается на официальном сайте московского клуба.

23-летний футболист будет выступать за "Динамо" на правах аренды. Срок соглашения составляет один год. Полузащитник будет играть под шестым номером.

Тиам является воспитанником венгерского клуба "Капошвар" из Ракоци. Перешел в "Газиантепспор" из американского клуба "Чикаго Файр" в 2016 году. В сезоне-2016/17 игрок провел в составе турецкой команды 11 матчей, забив в них один гол.

После семи туров чемпионата России по футболу "Динамо" набрало восемь очков и идет на десятом месте в турнирной таблице.