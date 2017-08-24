Тренер "Янг Бойз": ЦСКА заслуженно вышел в групповой этап Лиги чемпионов

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Московский ЦСКА имел преимущество над "Янг Бойз" в ответной игре команд в Лиге чемпионов и заслуженно пробился в групповой этап турнира. Об этом сказал на пресс-конференции главный тренер швейцарской команды Адольф Хюттер.

В среду ЦСКА обыграл швейцарский "Янг Бойз" в ответной встрече раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов со счетом 2:0 и пробился в групповой раунд турнира (первая встреча завершилась победой армейцев со счетом 1:0).

"Я присоединяюсь к поздравлениям в адрес ЦСКА: с заслуженной победой и выходом в следующий круг соревнований. ЦСКА задавал темп игры, они имели преимущество. У нас в начале игры были некоторые контратакующие возможности, которые мы, к сожалению, не использовали. Во втором тайме возможность была у Миралема Сулеймани, мы ей не воспользовались, после этого счет стал 0:2", - сказал Хюттер.

"В первой игре победа ЦСКА случилась, конечно, благодаря счастливой случайности. Если бы сыграли иначе в Берне, то и здесь была бы иная картина. Но, повторюсь, ЦСКА не кажется мне командой-машиной. Команда, хорошо подготовленная физически и психологически, но не машина", - считает специалист.

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов пройдет в четверг.