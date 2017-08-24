Гончаренко: ЦСКА играет в Лиге чемпионов, чтобы привозить топ-клубы на новый стадион

ТАСС, 24 августа. Московский футбольный клуб ЦСКА не обращает внимания на "посев" в четвертую корзину при жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов и хочет привозить топ-клубы на новый стадион. Такое мнение в эфире телеканала "Матч ТВ" высказал главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.

В среду ЦСКА обыграл швейцарский "Янг Бойз" в ответной встрече раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов со счетом 2:0 и пробился в групповой этап турнира (первая встреча завершилась победой армейцев со счетом 1:0).

"Чувствовалось сразу после игры с "Уралом", что у нас хорошее настроение. Мы были полны решимости выйти в групповой этап Лиги чемпионов. Команда достаточно опытная и понимает, что в случае выездной победы, нужно очень внимательно играть первые минуты дома", - сказал Гончаренко.

"Настрой соперника был хорошим, они не сдавались, пока мы не забили второй мяч, - продолжил тренер. - По сегодняшнему матчу могу сказать, что наша победа абсолютно заслуженная, как и выход в групповой этап. Мы контролировали игру с первой до 90-й минуты, за редким исключением, когда соперник перехватывал инициативу".

"Рождение дочери повлияло на настрой [Георгия] Щенникова в сегодняшнем матче. Плюс он поймал уверенность после своего первого гола и стал гораздо лучше атаковать. У [Федора] Чалова есть моменты, он проделывает большой объем работы. Если есть моменты, то придет и реализация, по крайней мере, на тренировках он хорошо выглядит в тех моментах, которые у него сегодня были", - добавил Гончаренко.

ЦСКА, а также "Селтик" (Шотландия), "Фейеноорд" (Нидерланды), "Марибор" (Словения), "Лейпциг" (Германия), "Карабах" (Азербайджан), АПОЭЛ (Кипр) и "Спортинг" (Португалия) посеяны в четвертую корзину при жеребьевке, которая пройдет 24 августа в Монако. "ЦСКА был и в первой корзине, а в итоге оказывались на четвертом месте, так что давайте не будем загадывать. Понятно, что это будут два топ-клуба, но для этого мы и играем - чтобы привозить топ-клубы сюда, на прекрасный стадион", - подытожил Гончаренко.