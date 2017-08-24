Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.08:
$ 59.13
€ 69.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Гончаренко: ЦСКА играет в Лиге чемпионов, чтобы привозить топ-клубы на новый стадион

Спорт
24 августа, 0:39 UTC+3 ТАСС

Главный тренер армейского клуба заявил, что рождение дочери защитника Георгия Щенникова повлияло на настрой игрока в матче с "Янг Бойз"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко (справа) и защитник армейцев Георгий Щенников

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко (справа) и защитник армейцев Георгий Щенников

© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 24 августа. Московский футбольный клуб ЦСКА не обращает внимания на "посев" в четвертую корзину при жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов и хочет привозить топ-клубы на новый стадион. Такое мнение в эфире телеканала "Матч ТВ" высказал главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.

В среду ЦСКА обыграл швейцарский "Янг Бойз" в ответной встрече раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов со счетом 2:0 и пробился в групповой этап турнира (первая встреча завершилась победой армейцев со счетом 1:0).

Смотрите также

Гончаренко: ЦСКА активным началом матча с "Янг Бойз" выбил почву из-под ног соперника

Василий Березуцкий: ЦСКА стабильно попадает в групповой этап ЛЧ благодаря опыту игроков

Тренер "Янг Бойз": ЦСКА заслуженно вышел в групповой этап Лиги чемпионов

ЦСКА заработал минимум €14,7 млн за выход в групповой этап Лиги чемпионов

"Чувствовалось сразу после игры с "Уралом", что у нас хорошее настроение. Мы были полны решимости выйти в групповой этап Лиги чемпионов. Команда достаточно опытная и понимает, что в случае выездной победы, нужно очень внимательно играть первые минуты дома", - сказал Гончаренко.

"Настрой соперника был хорошим, они не сдавались, пока мы не забили второй мяч, - продолжил тренер. - По сегодняшнему матчу могу сказать, что наша победа абсолютно заслуженная, как и выход в групповой этап. Мы контролировали игру с первой до 90-й минуты, за редким исключением, когда соперник перехватывал инициативу".

"Рождение дочери повлияло на настрой [Георгия] Щенникова в сегодняшнем матче. Плюс он поймал уверенность после своего первого гола и стал гораздо лучше атаковать. У [Федора] Чалова есть моменты, он проделывает большой объем работы. Если есть моменты, то придет и реализация, по крайней мере, на тренировках он хорошо выглядит в тех моментах, которые у него сегодня были", - добавил Гончаренко.

ЦСКА, а также "Селтик" (Шотландия), "Фейеноорд" (Нидерланды), "Марибор" (Словения), "Лейпциг" (Германия), "Карабах" (Азербайджан), АПОЭЛ (Кипр) и "Спортинг" (Португалия) посеяны в четвертую корзину при жеребьевке, которая пройдет 24 августа в Монако. "ЦСКА был и в первой корзине, а в итоге оказывались на четвертом месте, так что давайте не будем загадывать. Понятно, что это будут два топ-клуба, но для этого мы и играем - чтобы привозить топ-клубы сюда, на прекрасный стадион", - подытожил Гончаренко.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Футболисты ЦСКА
12
ЦСКА победил "Янг Бойз" и вышел в групповой этап Лиги чемпионов
5
Благотворительный забег дал старт первому фестивалю спорта и красоты Lifest в Петербурге
Футболисты "Локомотива"
13
"Локомотив" одержал победу над "Спартаком", отыгравшись с 0:2
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
2
Более 150 строений уничтожены пожарами в Волгоградской области
3
Небензя назвал неправомерным введение США санкций против россиян из-за КНДР
4
В Шарлотсвилле памятники генералам-южанам накроют черным полотном
5
Тимакова объяснила участие в работе Фонда кино обязанностями куратора сферы культуры
6
Беспилотные автобусы в Таллине нарушают ПДД
7
На Украине возбудили уголовное дело за карту без Крыма и Донбасса
Темы дня
Новости партнеров
Реклама