Гончаренко: ЦСКА активным началом матча с "Янг Бойз" выбил почву из-под ног соперника

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. ЦСКА активно начал матч с "Янг Бойз" в Лиге чемпионов, чем выбил у соперника почву из- под ног, выход в групповой этап турнира получился заслуженным. Об этом сказал на пресс-конференции главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.

В среду ЦСКА обыграл "Янг Бойз" в ответной встрече раунда плей-офф квалификации футбольной Лиги чемпионов со счетом 2:0 и пробился в групповой этап турнира (первая встреча завершилась победой армейцев со счетом 1:0).

"Если взять оба матча, мы заслужили победу. Сегодня были более активны, чем в выездном матче. Мы понимали, что сопернику остается рассчитывать на более активную игру в начале встречи, но мы это предвидели и сами начали мощно, чем выбили почву из-под ног у соперника. Ну а сами создали много моментов, так что заслужили выход в группу", - поделился впечатлениями от встречи Гончаренко.

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов пройдет в четверг в Монако.