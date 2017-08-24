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Гончаренко: ЦСКА активным началом матча с "Янг Бойз" выбил почву из-под ног соперника

Спорт
24 августа, 0:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, августа. /ТАСС

В среду армейский клуб обыграл швейцарскую команду в ответной встрече раунда плей-офф квалификации футбольной Лиги чемпионов со счетом 2:0 и пробился в групповой этап турнира

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Виктор Гончаренко

Виктор Гончаренко

© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. ЦСКА активно начал матч с "Янг Бойз" в Лиге чемпионов, чем выбил у соперника почву из- под ног, выход в групповой этап турнира получился заслуженным. Об этом сказал на пресс-конференции главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.

В среду ЦСКА обыграл "Янг Бойз" в ответной встрече раунда плей-офф квалификации футбольной Лиги чемпионов со счетом 2:0 и пробился в групповой этап турнира (первая встреча завершилась победой армейцев со счетом 1:0).

"Если взять оба матча, мы заслужили победу. Сегодня были более активны, чем в выездном матче. Мы понимали, что сопернику остается рассчитывать на более активную игру в начале встречи, но мы это предвидели и сами начали мощно, чем выбили почву из-под ног у соперника. Ну а сами создали много моментов, так что заслужили выход в группу", - поделился впечатлениями от встречи Гончаренко.

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов пройдет в четверг в Монако.

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