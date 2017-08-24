Василий Березуцкий: ЦСКА стабильно попадает в групповой этап ЛЧ благодаря опыту игроков

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ТАСС, 24 августа. Московский футбольный клуб ЦСКА попадает в групповой этап Лиги чемпионов несколько лет подряд благодаря опыту игроков команды. Такое мнение в эфире телеканала "Матч ТВ" высказал защитник армейцев Василий Березуцкий.
В среду ЦСКА победил швейцарский "Янг Бойз" со счетом 2:0 в ответном матче раунда плей-офф и вышел в групповой этап Лиги чемпионов.
"У нас люди играют по 15-17 лет, наверное, в этом что- то есть", - сказал Березуцкий, отвечая на вопрос журналиста, благодаря чему ЦСКА удается попадать в групповой этап Лиги чемпионов на протяжении пяти лет подряд.
"Тренер просил забыть про счет, который был на выезде (1:0 в пользу ЦСКА - прим. ТАСС), потому что один гол может все решить, - добавил Березуцкий. - Мы сыграли здорово, начали хорошо играть на контратаках, атаковали больше, чем в первом матче. Еще у нас есть новый бомбардир [Георгий Щенников], все вообще в восторге".
В составе ЦСКА на 45-й минуте матча отличился Георгий Щенников, для которого этот гол стал первым в еврокубках. Ранее в сезоне 26-летний левый защитник, выступающий за ЦСКА с 2008 года, забил свой первый гол в рамках чемпионатов России.
ЦСКА попал в четвертую корзину при жеребьевки вместе с "Селтиком" (Шотландия), "Фейеноордом" (Нидерланды), "Марибором" (Словения), "Лейпцигом" (Германия), "Карабахом" (Азербайджан), клубом АПОЭЛ (Кипр), "Спортингом" (Португалия). Жеребьевка пройдет 24 августа.