Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.08:
$ 59.14
€ 69.74
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тренер "Утрехта": "Зенит" в состоянии выиграть Лигу Европы или дойти до решающих игр

Спорт
24 августа, 23:32 дата обновления: 24 августа, 23:37 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 24, августа. /ТАСС

Эрик тен Хаг заявил, что его подопечные покидают турнир с гордо поднятой головой

Поделиться
Материал из 1 страницы
Главный тренер "Утрехта" Эрик тен Хаг

Главный тренер "Утрехта" Эрик тен Хаг

© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Зенит" имеет шансы дойти до решающих матчей Лиги Европы или вовсе одержать победу в турнире. Такое мнение на пресс- конференции высказал главный тренер голландского "Утрехта" Эрик тен Хаг.

В четверг "Утрехт" во втором матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы на выезде проиграл петербургскому "Зениту" со счетом 0:2 в дополнительное время и не смог пробиться в групповой этап турнира.

Смотрите также

Манчини: "Зенит" должен был разгромно обыгрывать "Утрехт" в матче Лиги Европы

Манчини надеется, что Дзюба начнет забивать голы

Фурсенко: "Зенит" смог достичь результата в квалификации ЛЕ, несмотря на усталость

"Зенит" победил "Утрехт" и вышел в групповой этап Лиги Европы

"Нужно учитывать, что не все серьезные команды добираются до группового этапа. Также в турнире есть хорошие клубы из Испании, Италии. "Зенит" точно в состоянии выиграть Лигу Европы и дойти до решающих матчей за счет своей техничной игры, - сказал тен Хаг.

Тренер отметил, что его подопечные покидают Лигу Европы с гордо поднятой головой.

"На мой взгляд, мы хорошо сыграли, в первом тайме не хватало уверенности. "Зенит" поздравляю с выходом в групповой этап. У нас было много голевых моментов, как и у соперника, а в дополнительное время "Зенит" показал хорошую тактику и забил честный и хороший гол. Результат такой, какой есть, мы уходим с гордо поднятой головой и желаем удачи "Зениту", - сказал тен Хаг.

"Я впечатлен инфраструктурой и атмосферой на стадионе. Эта арена ("Санкт-Петербург" - прим. ТАСС) входит для меня в топ-5 из всех, на которых я побывал. А я был на многих больших стадионах - "Альянц-Арене", "Энфилде" и других", - отметил тренер.

Соперники петербургского клуба по групповому этапу Лиги Европы определятся по итогам жеребьевки, которая пройдет 25 августа в Монако. "Зенит" попадет в первую корзину.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Футболисты "Зенита"
14
"Зенит" победил "Утрехт" и вышел в групповой этап Лиги Европы
Футболисты ЦСКА
12
ЦСКА победил "Янг Бойз" и вышел в групповой этап Лиги чемпионов
5
Благотворительный забег дал старт первому фестивалю спорта и красоты Lifest в Петербурге
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умер народный артист РФ Владимир Василёв
2
Как минимум 16 сотрудников посольства США пострадали на Кубе
3
Число пострадавших при взрыве в центре Киева увеличилось до трех
4
Туроператор Ted Travel объявляет о прекращении деятельности
5
Директор школы в Москве: перенести 1 сентября из-за Курбан-байрама попросили родители
6
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
7
Кравчук: Киев в 1991 году перехитрил Москву
Темы дня
Новости партнеров
Реклама