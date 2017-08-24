Тренер "Утрехта": "Зенит" в состоянии выиграть Лигу Европы или дойти до решающих игр

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Зенит" имеет шансы дойти до решающих матчей Лиги Европы или вовсе одержать победу в турнире. Такое мнение на пресс- конференции высказал главный тренер голландского "Утрехта" Эрик тен Хаг.
В четверг "Утрехт" во втором матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы на выезде проиграл петербургскому "Зениту" со счетом 0:2 в дополнительное время и не смог пробиться в групповой этап турнира.
"Нужно учитывать, что не все серьезные команды добираются до группового этапа. Также в турнире есть хорошие клубы из Испании, Италии. "Зенит" точно в состоянии выиграть Лигу Европы и дойти до решающих матчей за счет своей техничной игры, - сказал тен Хаг.
Тренер отметил, что его подопечные покидают Лигу Европы с гордо поднятой головой.
"На мой взгляд, мы хорошо сыграли, в первом тайме не хватало уверенности. "Зенит" поздравляю с выходом в групповой этап. У нас было много голевых моментов, как и у соперника, а в дополнительное время "Зенит" показал хорошую тактику и забил честный и хороший гол. Результат такой, какой есть, мы уходим с гордо поднятой головой и желаем удачи "Зениту", - сказал тен Хаг.
"Я впечатлен инфраструктурой и атмосферой на стадионе. Эта арена ("Санкт-Петербург" - прим. ТАСС) входит для меня в топ-5 из всех, на которых я побывал. А я был на многих больших стадионах - "Альянц-Арене", "Энфилде" и других", - отметил тренер.
Соперники петербургского клуба по групповому этапу Лиги Европы определятся по итогам жеребьевки, которая пройдет 25 августа в Монако. "Зенит" попадет в первую корзину.