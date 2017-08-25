Представление соперников "Зенита" в групповом турнире футбольной Лиги Европы

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Зенит" сыграет с испанской командой "Реал Сосьедад", норвежским "Русенборгом" и македонским "Вардаром" в группе L Лиги Европы. ТАСС представляет соперников "Зенита" в основной стадии второго по значимости еврокубка.

"Реал Сосьедад" представляет город Сан-Себастьян в Стране басков на берегу Бискайского залива. В прошлом сезоне "Реал Сосьедад" занял шестое место в чемпионате Испании - хотя команда лишь семь лет назад вернулась в Ла лигу, с тех пор в еврокубки она пробилась уже в третий раз. Три года назад футболистов "Реал Сосьедад" не пустил в групповую стадию "Краснодар", на сей раз баски пробились в основной турнир, минуя квалификацию.

В прошлом сезоне успеха сан-себастьянцы добились под руководством 53-летнего Эусебио Сакристана - бывшего полузащитника "Барселоны", который летом рассматривался в качестве кандидата на пост главного тренера каталонцев. В 2011-2015 гг. он возглавлял вторую команду "Барселоны", но не слишком удачно, что во многом и предопределило выбор в пользу Эрнесто Вальверде.

Эусебио остался в Сан-Себастьяне, который начал новый сезон старым составом. В стартовом матче с "Сельтой" все 14 выходивших у "Реал Сосьедада" на поле футболистов выступали за него и в прошлом сезоне. Новички пока в запасе - это выкупленный у "Реала" защитник Диего Льоренте и бывший хавбек "Манчестер Юнайтед" Аднан Янузай.

Лидеры баскского "Реала" - аргентинский голкипер Херонимо Рулли, защитник Рауль Навас, поигравший за мадридский "Реал" опорный хавбек Асьер Ильярраменди, а также латиноамериканские форварды - бразилец Виллиан Жозе и мексиканец Карлос Вела. Восходящей звездой испанского футбола называется крайний хавбек Микель Ойярсабаль.

Сила команды - в сыгранности, благодаря чему на старте чемпионата "Сельта" была повержена - 3:2, пусть победу принес весьма спорный пенальти, реализованный Виллианом Жозе. Отличились также Ойярсабаль и Хуанми.

Карпин - звезда Сан-Себастьяна

В 1981 и 1982 гг. "Реал Сосьедад" выиграл чемпионат Испании, дважды клуб завоевал и Кубок Испании. В команде из Сан-Себастьяна завершал карьеру Валерий Карпин, который выступал здесь в 1994-1996 и 2002-2005 гг. В 2003 году во многом благодаря игре Карпина "Реал Сосьедад" занял второе место в национальном чемпионате и выступал в Лиге чемпионов, сумев добраться до 1/8 финала. А в 1983 году "Реал Сосьедад" вышел в полуфинал Кубка европейских чемпионов, тогда как в Кубке УЕФА добрался до 1/4 финала в 1989 году.

В 1998 году "Реал Сосьедад" дважды победил московское "Динамо" во втором раунде Кубка УЕФА (3:0, 3:2), а в 2014-м уступил "Краснодару" в квалификации Лиги Европы (1:0, 0:3). В 1987 году "Реал Сосьедад" встречался с советским клубом "Динамо" из Минска во втором раунде Кубка обладателей кубков и уступил по сумме двух матчей (1:1 - дома, 0:0 - в гостях).

Домашние матчи "Реал Сосьедад" проводит на стадионе "Аноэта", вмещающем 32 тыс. зрителей.

"Русенборг" содействовал рекорду "Спартака"

"Русенборг" рекордные 24 раза выигрывал чемпионат Норвегии, причем в 1992-2004 гг. команда из Тронхейма победила 13 раз подряд. Выиграл "Русенборг" и два последних чемпионата страны, которые проводятся по системе "весна- осень", однако в квалификации Лиги чемпионов его ждала неудача. Пройдя ирландский "Дандолк", "Русенборг" уступил дорогу шотландскому "Селтику".

В квалификации Лиги Европы "Русенборг" ждал едва ли не сильнейший на этой стадии соперник - финалист прошлого сезона "Аякс" из Нидерландов. Однако норвежский чемпион лишил "Аякс" еврокубков, обыграв дважды - 1:0 в гостях и 3:2 на своем поле в четверг. Героем серии стал нигерийский форвард Сэмьюэл Адегбенро, который летом перешел из "Викинга" - на его счету три мяча, в том числе и два в ответной игре, забитые в заключительные 10 минут.

В составе "Русенборга" выступают в основном футболисты из Норвегии, а также соседних Швеции и Дании, из легионеров следует отметить австралийца Алекса Герсбаха и сербского форварда Милана Йевтовича. А самым известным игроком "Русенборга" является датский нападающий Никлас Бендтнер, который много лет выступал за лондонский "Арсенал". Главным тренером "Русенборга" является 52-летний Коре Ингебригтсен.

В нынешнем чемпионате Норвегии сыграно 20 туров, "Русенборг" идет на первом месте, на шесть очков опережая "Сарпсборг". Бендтнер забил в чемпионате девять мячей, Йевтович - восемь.

"Русенборг" 11 раз выступал в групповой стадии Лиги чемпионов, в 1997 году добравшись до 1/4 финала. При этом выйти из группы в Лиге Европы "Русенборгу" не удалось ни разу. В 1995 году "Русенборг" сыграл в группе Лиги чемпионов с московским "Спартаком", который в том турнире одержал рекордные шесть побед. В гостях "Спартак" победил "Русенборг" со счетом 4:2, дома выиграл 4:1.

В 1965 году "Русенборг" дважды проиграл во 2-м раунде Кубка обладателей кубков киевскому "Динамо" (1:4, 0:2), в 1990 году уступил дорогу в Кубке УЕФА одесскому "Черноморцу" (1:3, 2:1), а в 1992-м - московскому "Динамо" (1:5, 2:0). В феврале 2006 года "Русенборг" проиграл в 3-м раунде Кубка УЕФА "Зениту" (0:2, 1:2). Домашние матчи "Русенборг" проводит на стадионе "Леркендал", вмещающем 21,5 тысяч зрителей.

Покоритель ЦСКА

Чемпион Македонии "Вардар" из Скопье российскому болельщику стал известен летом 2003 года, когда во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов обыграл ЦСКА. Армейцы Валерия Газзаева, которые затем осенью впервые выиграли чемпионат страны, неожиданно на своем поле уступили со счетом 1:2, а в гостях сумели добиться лишь ничьей - 1:1.

"Вардар" тогда в групповой турнир Лиги чемпионов не попал, уступив чешской "Спарте". Пробиться в основную стадию главного еврокубка македонской команде не удалось ни разу, зато в нынешнем сезоне "Вардар", наконец, вышел в групповой турнир Лиги Европы. Однако начинали сезон македонцы в Лиге чемпионов, где сумели обыграть шведский "Мальме", но затем уступили дорогу датскому "Копенгагену". Настоящую сенсацию футболисты совершили в раунде плей-офф Лиги Европы, победив турецкий "Фенербахче" - 2:0, 2:1.

Одним из лидеров нынешнего "Вардара" является армянский полузащитник Тигран Барсегян, который забил в домашнем матче с "Фенербахче" (2:0). Среди легионеров "Вардара" - также грузинский хавбек Джаба Джигаури и украинский защитник Евгений Новак. Атаку "Вардара" усилил бразилец Итало, который ранее выступал за "Сан-Паулу", хорошо известен также защитник Горан Попов, поигравший в том числе и за киевское "Динамо".

Главным тренером "Вардара" с нынешнего сезона является 56-летний Чедомир Яневски. Чемпионат Македонии "Вардар" начал с поражения от "Шкендии" (0:2), однако затем со счетом 4:0 разгромил "Победу". Домашние матчи "Вардар" проводит на главной арене Македонии - вмещающем 33 тысячи зрителей стадионе имени Филипа II Македонского, где в начале августа состоялся матч за суперкубок Европы между "Реалом" и "Манчестер Юнайтед".