Баффер считает Мэйуэзера явным фаворитом в бое с Макгрегором

МОСКВА, 26 августа. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Американский боксер Флойд Мэйуэзер-младший является фаворитом предстоящего боя с ирландским бойцом смешанного стиля Конорм Макгрегором, потому что поединок пройдет по правилам бокса. Таким мнением с ТАСС поделился ринг- анонсер, член Международного зала боксерской славы Майкл Баффер.

12-раундовый поединок по правилам бокса в весовой категории до 69,8 кг пройдет 27 августа на арене "Ти-Мобайл" в Лас-Вегасе. Макгрегор ранее не имел опыта проведения профессиональных боксерских поединков.

"Конечно, это шоу, причем очень большое и грандиозное. Флойд - один из лучших боксеров современности, Макгрегор - один из лучших бойцов смешанного стиля настоящего времени, поэтому это интересно зрителям и любителям единоборств. К тому же это очень выгодная сделка, на этом проекте можно крупно заработать, поэтому, почему бы его не провести? Но я думаю, у Флойда шансов в бою по правилам бокса больше, он - фаворит", - заявил Баффер.

40-летний Мэйуэзер одержал на профессиональном ринге 49 побед (26 - нокаутом) и не потерпел ни одного поражения. За бой с филиппинцем Мэнни Пакьяо, который состоялся 2 мая 2015 года, Мэйуэзер заработал рекордный гонорар в истории бокса - $210 млн.

На счету 29-летнего Макгрегора 24 поединка в смешанных единоборствах, 21 победа (17 - нокаутом) и три поражения. Он является единственным бойцом в истории UFC, который владел двумя титулами в разных весовых категориях одновременно.