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Официальный гонорар Мэйуэзера за бой с Макгрегором составит $100 млн

Спорт
26 августа, 8:57 UTC+3 ТАСС

12-раундовый поединок по правилам бокса между 40-летним Мэйуэзером и 29-летним Макгрегором пройдет 27 августа на арене "Ти-Мобайл" в Лас-Вегасе

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Флойд Мэйуэзер и Конор Макгрегор

Флойд Мэйуэзер и Конор Макгрегор

© AP Photo/John Locher

ТАСС, 26 августа. Атлетическая комиссия штата Невада утвердила официальный гонорар американского боксера Флойда Мэйуэзера и ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора за поединок в Лас-Вегасе. Об этом сообщает журналист Yahoo Маркус Вандерберг в своем Twitter.

12-раундовый поединок по правилам бокса между 40-летним Мэйуэзером и 29-летним Макгрегором в весовой категории до 69,8 кг пройдет 27 августа на арене "Ти-Мобайл" в Лас-Вегасе.

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Отмечается, что официальный гонорар Мэйуэзера составит $100 млн, Макгрегора - 30 млн. Эта сумма является гарантированной - спортсмен получает ее независимо от результата поединка. В эту сумму не включены бонусы за победу, а также процент с продажи билетов и платных трансляций (pay-per-view), из-за чего итоговый гонорар может быть увеличен в несколько раз.

Мэйуэзер, который является самым высокооплачиваемым боксером всех времен, одержал на профессиональном ринге 49 побед (26 - нокаутом) и не потерпел ни одного поражения. Американец является бронзовым призером Олимпийских игр - 1996. За бой с филиппинцем Мэнни Пакьяо, который состоялся 2 мая 2015 года, Мэйуэзер заработал рекордный гонорар в истории бокса - $210 млн.

На счету Макгрегора 24 поединка в смешанных единоборствах, 21 победа (19 - досрочно) и три поражения. Он является единственным бойцом в истории Абсолютного бойцовского чемпионата, который владел двумя титулами в разных весовых категориях одновременно.

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