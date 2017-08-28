Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.08:
$ 58.55
€ 69.85
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Бутенко: высказывания Гончаренко о судействе игры ЦСКА - "Ахмат" профессионально неэтичны

Спорт
28 августа, 15:22 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза подчеркнул, что не понимает слов тренера о стороннем воздействии на судейский корпус

Поделиться
Материал из 1 страницы
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 28 августа. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Профессиональная этика в высказываниях главного тренера футбольного клуба ЦСКА Виктора Гончаренко о судействе в матче чемпионата России с "Ахматом" отсутствует. Такое мнение ТАСС высказал председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Андрей Бутенко.

Смотрите также

Будогосский: ассистент судьи матча ЦСКА - "Ахмат" будет работать на матчах ФНЛ и ПФЛ

Будогосский: гол "Ахмата" в ворота ЦСКА был забит после ошибки ассистента судьи

Футболист Швец: судья матча ЦСКА - "Ахмат" ошибался в обе стороны

Матч восьмого тура чемпионата России прошел в воскресенье в Москве и завершился победой гостей со счетом 1:0. Единственный гол на 45-й минуте забил Заур Садаев. После игры главный тренер армейцев Виктор Гончаренко раскритиковал судейство, отметив, что гол был засчитан с явным нарушением, а "судейский корпус вытирает ноги о ЦСКА". Затем руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский заявил, что ассистент судьи Александр Кудрявцев допустил ошибку в этом эпизоде.

"Тренер имеет право высказывать свое мнение, но я считаю, что эмоциональный фон не дает возможности профессионально оценить свои ошибки - не видеть в своем глазу бревно. По-моему, в этих выражениях про работу судейской бригады отсутствует профессиональная этика", - сказал Бутенко.

"Например, слова о том, что судья способствует, чтобы игроки "Ахмата" валялись. Допустим, арбитр видел, что футболист упал, но вряд ли он врач, чтобы определить, что случилось, для этого существует медицинская бригада, которую он вызывал на поле во всех случаях. Даже когда игрок симулирует травму, мы можем это только предполагать. По правилам игры, в таком случае судья не имеет права наказывать игрока за неспортивное поведение, потому что он никогда не докажет, что у футболиста не свело ногу", - отметил глава судейского комитета.

"Вопиющих эпизодов с затяжкой ввода мяча в игру я не видел. Плюс к тому, что игроки лежали на поле, судья прибавил пять с лишним минут. В данном случае он проявил профессиональные функции в определении добавленного времени", - добавил собеседник ТАСС.

"Тренерам ЦСКА надо сосредоточиться на своей команде"

Также Бутенко подчеркнул, что не понимает слов тренера о стороннем воздействии на судейский корпус. "Еще одно странное выражение Гончаренко: "судейский корпус способствует тому, чтобы остановить нас". Видимо, судейскому корпусу кто-то говорит: "когда будете судить ЦСКА, останавливайте их". Мне хотелось бы знать, где находится центр воздействия на корпус - в РФС, департаменте судейства или судейском комитете, где тот человек, который на нас влияет", - заявил глава комитета.

Смотрите также

Гончаренко: судейский корпус вытирает ноги о ЦСКА

"Ахмат" победил ЦСКА, прервав четырехматчевую серию поражений в РФПЛ

Бутенко: ошибку судей в матче ЦСКА - "Ахмат" можно списать на человеческий фактор

По его словам, никто и никогда не будет вытирать ноги о ЦСКА. "Также тренер говорит, что не видит грубых ошибок против других команд. Ошибки, влияющие на результат, были в матчах других клубов. К сожалению, это есть, от ошибок мы никуда не уйдем, поэтому вешать всех собак на судью, который "заточился" на истребление всех результатов ЦСКА, не имеет смысла, потому что такого нет в природе, никто и никогда не будет делать так, чтобы о ЦСКА вытирали ноги", - отметил Бутенко.

"Тренерскому штабу надо сосредоточиться на подготовке своих игроков. Он говорит, что после "засчитанного гола с явным нарушением", они делали все возможное, чтобы забить и выиграть. А до этого они не хотели победить? В его высказываниях много странных вещей, потому что здесь есть уход от самого главного - почему команда не может реализовать игровой потенциал, видимо, команда не может взломать оборону и над этим надо работать", - предположил собеседник.

После восьми туров чемпионата России ЦСКА располагается на пятом месте в турнирной таблице с 13 очками.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Футболисты "Терека"
12
"Ахмат" победил ЦСКА, прервав четырехматчевую серию поражений в РФПЛ
6
Церемония прощания олимпийской чемпионки Слепцовой с биатлоном прошла в Чайковском
Флойд Мэйуэзер и Конор Макгрегор
15
Мэйуэзер нокаутировал Макгрегора в поединке по правилам бокса
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Олимпийская чемпионка Липницкая завершила карьеру
2
Федерация фигурного катания не получала от Липницкой документов о завершении карьеры
3
Жена главы Татарстана возглавила рейтинг Forbes самых богатых жен госслужащих РФ
4
В Луганске убили двух депутатов народного совета ЛНР
5
Нурмагомедов назвал "ограблением" боксерский бой Макгрегора с Мэйуэзером
6
Тарасова: фигуристка Липницкая была звездой, а звездам свойственно быстро гаснуть
7
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
Темы дня
Новости партнеров
Реклама