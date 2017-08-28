Бутенко: высказывания Гончаренко о судействе игры ЦСКА - "Ахмат" профессионально неэтичны

МОСКВА, 28 августа. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Профессиональная этика в высказываниях главного тренера футбольного клуба ЦСКА Виктора Гончаренко о судействе в матче чемпионата России с "Ахматом" отсутствует. Такое мнение ТАСС высказал председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Андрей Бутенко.

Матч восьмого тура чемпионата России прошел в воскресенье в Москве и завершился победой гостей со счетом 1:0. Единственный гол на 45-й минуте забил Заур Садаев. После игры главный тренер армейцев Виктор Гончаренко раскритиковал судейство, отметив, что гол был засчитан с явным нарушением, а "судейский корпус вытирает ноги о ЦСКА". Затем руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский заявил, что ассистент судьи Александр Кудрявцев допустил ошибку в этом эпизоде.

"Тренер имеет право высказывать свое мнение, но я считаю, что эмоциональный фон не дает возможности профессионально оценить свои ошибки - не видеть в своем глазу бревно. По-моему, в этих выражениях про работу судейской бригады отсутствует профессиональная этика", - сказал Бутенко.

"Например, слова о том, что судья способствует, чтобы игроки "Ахмата" валялись. Допустим, арбитр видел, что футболист упал, но вряд ли он врач, чтобы определить, что случилось, для этого существует медицинская бригада, которую он вызывал на поле во всех случаях. Даже когда игрок симулирует травму, мы можем это только предполагать. По правилам игры, в таком случае судья не имеет права наказывать игрока за неспортивное поведение, потому что он никогда не докажет, что у футболиста не свело ногу", - отметил глава судейского комитета.

"Вопиющих эпизодов с затяжкой ввода мяча в игру я не видел. Плюс к тому, что игроки лежали на поле, судья прибавил пять с лишним минут. В данном случае он проявил профессиональные функции в определении добавленного времени", - добавил собеседник ТАСС.

"Тренерам ЦСКА надо сосредоточиться на своей команде"

Также Бутенко подчеркнул, что не понимает слов тренера о стороннем воздействии на судейский корпус. "Еще одно странное выражение Гончаренко: "судейский корпус способствует тому, чтобы остановить нас". Видимо, судейскому корпусу кто-то говорит: "когда будете судить ЦСКА, останавливайте их". Мне хотелось бы знать, где находится центр воздействия на корпус - в РФС, департаменте судейства или судейском комитете, где тот человек, который на нас влияет", - заявил глава комитета.

По его словам, никто и никогда не будет вытирать ноги о ЦСКА. "Также тренер говорит, что не видит грубых ошибок против других команд. Ошибки, влияющие на результат, были в матчах других клубов. К сожалению, это есть, от ошибок мы никуда не уйдем, поэтому вешать всех собак на судью, который "заточился" на истребление всех результатов ЦСКА, не имеет смысла, потому что такого нет в природе, никто и никогда не будет делать так, чтобы о ЦСКА вытирали ноги", - отметил Бутенко.

"Тренерскому штабу надо сосредоточиться на подготовке своих игроков. Он говорит, что после "засчитанного гола с явным нарушением", они делали все возможное, чтобы забить и выиграть. А до этого они не хотели победить? В его высказываниях много странных вещей, потому что здесь есть уход от самого главного - почему команда не может реализовать игровой потенциал, видимо, команда не может взломать оборону и над этим надо работать", - предположил собеседник.

После восьми туров чемпионата России ЦСКА располагается на пятом месте в турнирной таблице с 13 очками.