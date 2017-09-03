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Российские дзюдоисты сделали первый шаг к ОИ-2020 без золотых наград чемпионата мира

Спорт
3 сентября, 21:54 UTC+3 БУДАПЕШТ /Корр. ТАСС, Вероника Советова

Генменеджер сборной Эцио Гамба заявил, что команда медальный план на чемпионате мира перевыполнила

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Кирилл Денисов (слева)

Кирилл Денисов (слева)

© EPA-EFE/Tamas Kovacs

БУДАПЕШТ, 3 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российские дзюдоисты завершили выступление на чемпионате мира по дзюдо в Будапеште, завоевав четыре награды в индивидуальном турнире. Серебряным призером чемпионата в третий раз в карьере стал Михаил Пуляев в весовой категории до 66 кг, бронзовыми призерами стали олимпийский чемпион 2016 года Хасан Халмурзаев (до 81 кг), бронзовый призер Игр-2016 Наталья Кузютина (до 52 кг) и Кирилл Денисов (до 100 кг).

Россияне завоевали награды в четырех весовых категориях из 14 возможных в индивидуальном турнире. Если для Халмурзаева это первая награда чемпионата мира, то Кузютина и Денисов стали призерами мирового первенства в третий раз.

В командном смешанном турнире, который дебютировал в программе чемпионата мира именно в Будапеште, россияне остановились в шаге от пьедестала, уступив французам в матчевой встрече за бронзу. Победителями стали японские дзюдоисты, серебро завоевала команда Бразилии, вторую бронзу - представители Южной Кореи. Награды им вручил глава Международного олимпийского комитета Томас Бах, который специально приехал в Будапешт, чтобы посмотреть воочию на новую олимпийскую дисциплину.

Генеральный менеджер сборной России итальянец Эцио Гамба заявил, что команда медальный план на чемпионате мира перевыполнила, улучшив заявленное на турнир количество наград. "Подготовка к Олимпийским играм в Токио идет по плану, - рассказал он. - Мы не должны забывать, с чего мы начинали и чего достигли. Чемпионат в Будапеште - первая ступень к Играм в Токио".

"Молодым дзюдоистам помешало волнение"

Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков отметил в беседе с корреспондентом ТАСС, что молодежь должна вызываться на крупные турниры и находиться в сборной. "Бывают более успешные турниры, бывают - менее успешные. Надо готовиться дальше с прицелом на Игры-2020, есть молодежь в сборной. Это нормально", - сказал Жуков.

По мнению главного тренера мужской сборной России Хасанби Таова, большинству молодых российских участников на соревнованиях помешало волнение первого старта. "Для нас, тренеров, сейчас очень важно посмотреть с прицелом на будущее, как проявляет себя на этом чемпионате молодежь", - сказал Таов.

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Таов отметил результаты Пуляева, Халмурзаева и Денисова. Халмурзаев в статусе олимпийского чемпиона выиграл первую медаль чемпионата мира в карьере с травмой руки, полученной в полуфинале, Пуляев - после восьмимесячного перерыва из-за операции. Денисову перед стартом пришлось снизить тренировочные нагрузки из-за болей в спине.

Главный тренер женской команды Дмитрий Морозов назвал выступление россиянок удовлетворительным, отметил хорошее качество их борьбы, но и признал, что рассчитывал на большее представительство команды в финальной части турнира. "Чтобы преодолевать волнение, нужно больше выступать на турнирах уровня чемпионата мира. Сложно, когда от тебя ждут конкретного результата, а ты в новой обстановке. Нужно больше бороться, преодолевать себя, и мы над этим работаем", - отметил Морозов.

Он подчеркнул, что количество медалей для команды не являлось приоритетной задачей.

Флаг IJF отправился в Баку

В заключительный день турнира в Будапеште прошла торжественная церемония передачи флага Международной федерации дзюдо (IJF) оргкомитету следующего чемпионата мира, который пройдет в Баку. Как рассказал ТАСС вице-президент Азербайджанской федерации дзюдо Садиг Садигов, в столице Азербайджана с нетерпением ждут мирового форума дзюдоистов. Место проведения турнира пока определяется, но выбор у Баку широкий благодаря наследию Европейских игр 2015 года и Исламиаде, прошедшей в столице Азербайджана в мае 2017 года.

Чемпионат в Будапеште отметился беспрецедентным призовым фондом в $1 млн. Как сообщил Визер ТАСС, эта сумма теперь будет постоянной для подобных турниров. "С этого года все призовые фонды на чемпионатах мира будут таковыми, Мы хотим, чтобы у наших спортсменов был шанс добиться не только славы и медалей, но и финансового результата", - пояснил глава IJF.

В общем зачете российская команда заняла десятое место, ухудшив свой результат по сравнению с мировым первенством 2015 года. Тогда россияне заняли восьмое место, завоевав два серебра и одну бронзу.

В последний раз российским спортсменам удавалось выиграть золото на чемпионате мира на турнире 2011 года в Париже, когда чемпионом мира в весовой категории до 100 кг стал Тагир Хайбулаев. По итогам соревнований 2011 года сборная России финишировала на четвертом месте в общем зачете, завоевав одну золотую и три бронзовые медали.

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