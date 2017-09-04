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ПКР рассматривает вариант с предоставлением лицензий отдельным атлетам на Игры-2018

Спорт
4 сентября, 16:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, сентября. /ТАСС

Зимние Паралимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 18 марта

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Глава ПКР Владимир Лукин

Глава ПКР Владимир Лукин

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Паралимпийский комитет России (ПКР) рассматривает вариант с предоставлением отдельным спортсменам лицензии для участия в Играх в южнокорейском Пхенчхане в случае, если Международный паралимпийский комитет не допустит российскую делегацию для участия в Паралимпиаде. Об этом ТАСС сообщил президент ПКР Владимир Лукин.

Российские паралимпийцы пропустили летнюю Паралимпиаду в Рио-де-Жанейро в связи с тем, что членство ПКР в Международном паралимпийском комитете (МПК) было приостановлено после доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) под руководством профессора Ричарда Макларена.

"Мы рассматриваем различные варианты, в том числе и этот [с предоставлением лицензий отдельным спортсменам]. Но мы сейчас не будем о них говорить, мы рассматриваем только полное восстановление и участие наших спортсменов в Играх в полном составе", - сказал Лукин.

Зимние Паралимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 18 марта.

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