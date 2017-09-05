Молодежная сборная России по футболу сыграет второй матч отбора чемпионата Европы - 2019

ТАСС, 5 сентября. Молодежная сборная России по футболу во вторник сыграет против команды Гибралтара. Этот матч станет вторым для команды Евгения Бушманова в отборочном раунде чемпионата Европы 2019 года.

Встреча состоится на Центральном стадионе в Туле и начнется в 19:00 мск. Этот матч станет первым очным для команд. Ранее молодежные сборные России и Гибралтара не встречались между собой.

Накануне матча старший тренер россиян Бушманов рассказал в интервью порталу "Тульский футбол", что сборная подходит к матчу в нормальном настроении и настроена только на победу. "Сборная Гибралтара - молодая команда, у нее мало опыта, но много азарта. Мы приложим все усилия для того, чтобы победить. Надеемся, что придет много болельщиков", - отметил тренер.

Для Бушманова этот матч станет вторым официальным на посту главного тренера молодежной сборной. После первого матча на турнире, в котором россияне сыграли вничью с командой Армении (0:0), тренер подвергся критике со стороны вице-премьера РФ, президента Российского футбольного союза (РФС) Виталия Мутко и первого вице-президента РФС Никиты Симоняна. Руководители организации оказались не удовлетворены игрой команды и выразили надежду на исправление ситуации в игре со сборной Гибралтара.

Почти все билеты на матч розданы

Тульский Центральный стадион вмещает больше 20 тысяч зрителей. Билеты на трибуны арены бесплатные. При этом, как рассказали ТАСС в понедельник в пресс-службе РФС, более 16 тысяч билетов уже розданы. Однако, по словам председателя комитета по спорту Тульской области Дмитрия Яковлева, билеты на матч распространяются активно, но все равно невозможно спрогнозировать, сколько людей придут на трибуны, потому что многое зависит от погоды.

В день матча, по прогнозам синоптиков, в Туле ожидается дождь. Если с утра в городе будет облачная погода, то после обеда начнется сильный дождь, а ближе к вечеру - гроза. При этом температура воздуха во время матча будет составлять 14-15 градусов.

Ситуация в таблице

Сейчас ситуация в турнирной таблице такова: на первом месте идет команда Армении, набравшая три очка в игре с гибралтарцами и одно в матче с россиянами. Следом за армянами располагаются сборные Сербии и Австрии, имеющие по три очка после побед над командой Гибралтара. Четвертое место занимает сборная России с одним очком в результате ничьей с командой Армении. Ниже - македонцы, не сыгравшие еще ни одной игры на турнире, и гибралтарцы, проигравшие три матча из трех.

В случае победы над командой Гибралтара сборная России переместится на второе место в турнирной таблице группы 7 отборочного этапа чемпионата Европы. Благодаря набранным трем очкам россияне обойдут команды Сербии и Австрии и догонят сборную Армении, которая параллельно во вторник проведет матч с македонцами. При этом у команд Сербии и Австрии будет по одной игре в запасе относительно российской сборной.

Второе место в отборочной группе позволяет попасть в стыковые матчи чемпионата Европы - 2019. Чтобы выйти на турнир напрямую, сборной России необходимо занимать первое место.