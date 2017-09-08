Футболист "Спартака" Зе Луиш вряд ли сыграет с "Марибором"

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ТАРАСОВКА /Московская область/, 8 сентября. /ТАСС/. Нападающий "Спартака" Зе Луиш, вполне вероятно, не сыграет в первом матче Лиги чемпионов по футболу со словенским "Марибором" из-за травмы. Об этом журналистам рассказал руководитель медицинского департамента красно-белых Михаил Вартапетов.
Игрок из Кабо-Верде принял участие в шести матчах чемпионата страны, в которых забил один мяч. В последний раз он выходил на поле 12 августа с ЦСКА.
"Скорее всего, Зе Луиш не сыграет и с "Марибором" - он получил растяжение мышц живота. Это коварная травма, которая чаще случается у волейболистов и баскетболистов", - сказал Вартапетов.
Также, по словам Вартапетова, не сыграет в девятом туре чемпионата России с "Рубином" дома и защитник Сердар Таски. "Он занимается индивидуально", - подчеркнул Вартапетов.
Матч "Спартак" - "Рубин" пройдет 9 сентября, начало в 19:00 мск. Встреча красно-белых с "Марибором" состоится 13 сентября в Словении.