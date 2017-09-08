Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 57
€ 68.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Футболист "Спартака" Зе Луиш вряд ли сыграет с "Марибором"

Спорт
8 сентября, 17:24 UTC+3 ТАРАСОВКА область/ 8, сентября. /ТАСС

Нападающий получил растяжение мышц живота

Поделиться
Материал из 1 страницы
Зе Луиш

Зе Луиш

© Станислав Красильников/ТАСС

ТАРАСОВКА /Московская область/, 8 сентября. /ТАСС/. Нападающий "Спартака" Зе Луиш, вполне вероятно, не сыграет в первом матче Лиги чемпионов по футболу со словенским "Марибором" из-за травмы. Об этом журналистам рассказал руководитель медицинского департамента красно-белых Михаил Вартапетов.

Игрок из Кабо-Верде принял участие в шести матчах чемпионата страны, в которых забил один мяч. В последний раз он выходил на поле 12 августа с ЦСКА.

"Скорее всего, Зе Луиш не сыграет и с "Марибором" - он получил растяжение мышц живота. Это коварная травма, которая чаще случается у волейболистов и баскетболистов", - сказал Вартапетов. 

Также, по словам Вартапетова, не сыграет в девятом туре чемпионата России с "Рубином" дома и защитник Сердар Таски. "Он занимается индивидуально", - подчеркнул Вартапетов.

Матч "Спартак" - "Рубин" пройдет 9 сентября, начало в 19:00 мск. Встреча красно-белых с "Марибором" состоится 13 сентября в Словении.

Смотрите также

Нападающий "Спартака" Зе Луиш не сыграет в матче РФПЛ с "Рубином"

Футболист "Спартака" Зе Луиш пропустит около двух недель из-за травмы

Каррера: Зе Луиш в матче с ЦСКА получил повреждение задней поверхности бедра

ФК "Марибор" продал все билеты на матч Лиги чемпионов со "Спартаком"

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
Государственное училище олимпийского резерва по хоккею в Ярославле
10
Олимпийский резерв: в Ярославле ввели в эксплуатацию государственное хоккейное училище
Сборная России празднует победу в финале чемпионата Европы
8
Сборная России по волейболу выиграла чемпионат Европы
Футболисты сборной России
14
Сборная России по футболу разгромила "Динамо" в контрольном матче
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: в центре Киева взорвался автомобиль
2
Лавров призвал не позволить боевикам сбежать из Сирии
3
Путин поручил российским IT-компаниям переходить на отечественное ПО
4
В результате конфликта пассажиров на станции метро "Третьяковская" мужчина ранен ножом
5
Землетрясения с человеческими жертвами в Мексике с 2000 года. Досье
6
Новый необязательный стандарт на автономера подготовят к маю 2018 года
7
Путин: "интернет вещей" изменит промышленность и сделает экономику независимой
Темы дня
Новости партнеров
Реклама