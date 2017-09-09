ФГР: гандболистки молодежной сборной России умышленно не применяли допинг

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Гандболистки молодежной сборной России, сдавшие положительные допинг-пробы, умышленно не употребляли запрещенных препаратов. Об этом журналистам заявил генеральный директор Федерации гандбола России (ФГР) Лев Воронин.

Ранее пресс-служба Европейской федерации гандбола (EHF) сообщила о том, что допинг-тесты трех гандболисток сборной России дали положительный результат во время чемпионата Европы среди игроков до 19 лет в Словении. Российская команда на этом турнире завоевала серебряные медали.

"Мы конкретно никого не подозреваем. Уверяю, что наши спортсмены ни при каких обстоятельствах и никогда умышленно не применяли, не применяют и не будут применять запрещенные препараты", - сказал Воронин, отвечая на вопрос ТАСС.

Ранее в EHF ТАСС сообщили, что команда может быть лишена медали в случае, если вина спортсменок будет доказана.