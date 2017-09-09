ЕHF может принять решение по гандболисткам молодежной сборной России 13 сентября

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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Европейская федерация гандбола (EHF) может принять решение по гандболисткам молодежной сборной России 13 сентября. Об этом журналистам заявил спортивный директор и член исполкома Федерации гандбола России (ФГР) Виктор Поладенко.
"EHF может принять решение по гандболисткам уже 13-го числа. На данный момент документы находятся в суде, будут назначены судьи", - сказал Поладенко, отвечая на вопрос ТАСС.
Ранее пресс-служба Европейской федерации гандбола сообщила о том, что допинг-тесты трех гандболисток молодежной сборной России дали положительный результат во время чемпионата Европы среди игроков до 19 лет в Словении. На этом турнире российская команда завоевала серебряные медали, уступив француженкам в финале.
В EHF ТАСС сообщили, что команда может быть лишена медали в случае, если вина спортсменок будет доказана.