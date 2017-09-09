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ФГР и правоохранительные органы расследуют допинг-скандал в молодежной сборной

Спорт
9 сентября, 17:04 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

По словам президента Федерации гандбола России Сергея Шишкарева, есть четкие основания полагать, что это преднамеренная акция

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Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 9 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Федерация гандбола России (ФГР) совместно с правоохранительными органами проведет расследование ситуации с положительными допинг-пробами гандболисток молодежной сборной России. Об этом ТАСС заявил президент ФГР Сергей Шишкарев.

Пресс-служба Европейской федерации гандбола (EHF) сообщила о том, что допинг-тесты трех гандболисток молодежной сборной России дали положительный результат во время чемпионата Европы среди игроков до 19 лет в Словении. На этом турнире российская команда завоевала серебряные медали, уступив француженкам в финале.

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"Действия [федерации] будут проводиться в соответствии с регламентом и действующим законодательством, - сказал Шишкарев. - Мы считаем этот случай вопиющим и недопустимым, но также и необъяснимым, поскольку нет абсолютно никакой соревновательной целесообразности употребления данного препарата. Существуют несколько версий, которые связаны с преднамеренной провокацией в отношении данной сборной. У меня прошли встречи и обсуждения на самом высоком уровне руководства правоохранительных органов".

Ранее пресс-служба ФГР сообщила, что федерация планирует обратиться в правоохранительные органы в связи с возникшей ситуацией.

"Мы считаем, что сегодня только совместной работой федерации и правоохранительных органов, а здесь, похоже, речь идет о совершении преступления в отношении спортсменов, мы можем проводить расследование данной ситуации, - продолжил глава ФГР. - С учетом нынешней ситуации в мире по недопустимости употребления допинга назвать данную ситуацию безрассудством или разгильдяйством язык просто не поворачивается. У нас есть четкие основания полагать, что это преднамеренная акция. Кто за этим стоит - будем разбираться, но речь идет о дискредитации российского гандбола и российского спорта, есть попытки определенного круга лиц опорочить достижения федерации и спортсменов".

Шишкарев также отметил, что данная ситуация будет иметь негативные последствия на международном уровне, но выразил надежду, что виновные понесут заслуженное и справедливое наказание. По итогам рассмотрения дела суд EHF может вынести санкции по отношению как к сборной, так и ФГР, вплоть до лишения сборной России серебряных медалей молодежного чемпионата Европы. Как сообщил журналистам спортивный директор ФГР Виктор Поладенко, ситуация может разрешиться уже на следующей неделе.

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