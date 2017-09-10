Теннисистка Стивенс назвала невероятной свою победу на US Open

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ТАСС, 10 сентября. Американка Слоан Стивенс, ставшая победительницей US Open по теннису, считает невероятным свой успех. Слова 24-летней спортсменки приводит BBC.
В финальном матче US Open Стивенс обыграла 22-летнюю соотечественницу Мэдисон Киз сот счетом 6:3, 6:0.
"В январе я перенесла операцию, и если бы кто-то сказал мне, что я выиграю US Open, то я бы ответила, что это невозможно, - сказала американка. - Этот путь [к победе] был невероятным. Мэдисон - одна из моих лучших подруг в туре, я бы не хотела играть в финале против кого-то другого. Я сказала ей, что хотела бы, чтобы этот матч завершился ничьей".
"Слоан действительно одна из моих любимых подруг, играть против нее было нечто особенным для меня, - сказала Киз. - Очевидно, что мне не удалось показать свой лучший теннис в отличие от Слоан. Если уж кому и проигрывать, то ей".
Этот титул стал пятым для Стивенс на турнирах Женской теннисной ассоциации.