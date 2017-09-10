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Российские волейболистки заняли четвертое место на Всемирном кубке чемпионов

Спорт
10 сентября, 14:25 UTC+3 ТАСС

Победительницами турнира стали китайские волейболистки, набравшие 14 очков в пяти матчах

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ТАСС, 10 сентября. Женская сборная России по волейболу стала четвертой на Всемирном кубке чемпионов 2017 года, завершившемся в воскресенье в Японии.

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Победительницами турнира стали китайские волейболистки, набравшие 14 очков в пяти матчах. В заключительном пятом туре россиянки победили сборную Южной Кореи со счетом 3-0, команда Бразилии оказалась сильнее американских волейболисток (3-0), китаянки переиграли японскую команду (3-1).

Вторыми в итоговой таблице турнира стали волейболистки из Бразилии (11 очков). Третье место заняла команда США (7), пятое - Японии (6), шестое - Южной Кореи (0). Сборная России под руководством Владимира Кузюткина одержала две победы в пяти матчах турнира, россиянки обыграли японок (3-1) и команду Южной Кореи (3-0). Китаянки во второй раз в истории стали победительницами турнира.

На Всемирном кубке чемпионов шесть команд играли между собой по круговой системе. Соревнования проводились в седьмой раз, впервые Всемирный кубок чемпионов прошел в 1993 году. Россиянки побеждали на турнире один раз (1997).

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