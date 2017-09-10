Манчини заявил, что ждет голов от футболиста "Зенита" Дзюбы в ближайшее время

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ХИМКИ /Московская область/, 10 сентября. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба "Зенит" Роберто Манчини ждет, что нападающий команды Артем Дзюба начнет забивать в ближайшее время. Об этом тренер рассказал журналистам.
В воскресенье "Зенит" в матче девятого тура чемпионата России на выезде сыграл вничью с московским "Динамо" со счетом 0:0. Дзюба вышел на поле на 55-й минуте, заменив полузащитника Эмилиано Ригони.
"Дзюба делал то, что должен был. Он периодически ошибался, но я жду от него голов в ближайшее время. Думаю, что и Ригони может играть намного лучше", - сказал Манчини.
В летнее трансферное окно "Зенит" пополнился пятью аргентинскими футболистами. "У аргентинцев бойцовский характер, они показывают отличную игру. Я с ними уже работал, когда появилась возможность купить их в "Зенит", я этим воспользовался", - отметил тренер.
После девяти туров "Зенит" занимает первое место в турнирной таблице, набрав 21 очко. "Динамо" располагается на 11-м месте с девятью очками.