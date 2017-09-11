ISU планирует внести серьезные изменения в правила фигурного катания

ТАСС, 11 сентября. Международный союз конькобежцев (ISU) намерен изменить правила фигурного катания для улучшения баланса между спортивной и артистической составляющими. Об этом со ссылкой на высокопоставленного чиновника в организации сообщает Icenetwork.

В частности, планируется снизить более чем на 10% базовую стоимость четверных прыжков в мужском катании и четверных выбросов в парном с сезона-2018/19. Такие изменения в правилах связаны с улучшением мастерства фигуристов. В 2013 году лучшие четыре фигуриста по рейтингу вместе делали шесть четверных прыжков, в 2017-м это число составило 18.

С Олимпиады-2022 короткая и произвольная программы могут быть заменены на техническую и артистическую. При этом медали будут вручаться за каждую программу в отдельности и по сумме двух прокатов.