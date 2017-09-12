Москвина: снижение оценок сложных элементов фигурного катания может довести до абсурда

МОСКВА, 12 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Возможные изменения в правилах Международного союза конькобежцев (ISU), связанные с потерей базовой стоимости самых сложных элементов уровня ультра-си, могут довести ситуацию до абсурда. Таким мнением с ТАСС поделилась известный российский тренер Тамара Москвина.

Информацию о возможных изменениях в правилах фигурного катания ранее разместил портал Icenetwork со ссылкой на источник в Международном союзе конькобежцев (ISU). Отмечается, что ISU в рамках улучшения баланса между спортивной и артистической составляющей планирует снизить более чем на 10 процентов базовую стоимость четверных прыжков в мужском одиночном катании и четверных выбросов в парном с сезона-2018/19.

"Это спорт, в нем несколько составляющих мастерства, и техническая сложность элементов одна из них. Так можно дойти до абсурда, говоря, например, что поддержки в парном катании на одной ноге или со сменой позиции также травмоопасны, в связи с чем предложить снижать оценки и за них. Все это может стать ошибкой", - считает Москвина.

Она подчеркнула, что когда-то спортсмены даже не мечтали о тройных прыжках. "Когда-то один тройной прыжок в мужском одиночном катании был недосягаемой для большинства мечтой, а сейчас они делают несколько прыжков в четыре оборота. Травмоопасность зависит только от методики обучения и средств безопасности. На мой взгляд, возможные изменения могут привести к усреднению содержания программ и потере зрелищности", - считает специалист.