Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.09:
$ 57.27
€ 68.55
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тренер Родионенко не исключила участия гимнастки Мустафиной в чемпионате России

Спорт
12 сентября, 16:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, сентября. /ТАСС

3 сентября Алия Мустафина вернулась к тренировкам после рождения ребенка и начала занятия на олимпийской базе "Озеро Круглое"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Алия Мустафина

Алия Мустафина

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина сможет принять участие в чемпионате России в апреле 2018 года, но при условии полного восстановления. Об этом ТАСС заявила старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

Смотрите также

Родионенко поражена усердию Мустафиной на первых тренировках после возвращения на помост

Мустафина назвала причиной возвращения в гимнастику большое желание соревноваться

Жуков: возвращение в спорт Мустафиной - компенсация за окончание карьеры Липницкой

В ноябре 2016 года Мустафина вышла замуж за российского бобслеиста Алексея Зайцева, в июне у них родилась дочь. С 3 сентября спортсменка вернулась на помост и начала тренировки на олимпийской базе "Озеро Круглое".

"Алия хорошо восстанавливается, упорно тренируется, и я не исключаю вариант, что она сможет выступить на апрельском чемпионате России, - отметила Родионенко. - Но только при условии, если она полностью восстановится".

Мустафина - двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях (2012, 2016). Также на ее счету два серебра и три бронзы Олимпийских игр в Лондоне и Рио-де- Жанейро. Она является трехкратной чемпионкой мира и многократным призером европейских первенств.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
Рой Джонс
8
Рой Джонс не исключил, что может провести в России поединок с бойцом Андерсоном Силвой
Рафаэль Надаль
8
Испанец Рафаэль Надаль стал трехкратным победителем US Open
Слоан Стивенс
8
Американка Слоан Стивенс стала победительницей US Open
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Что будет происходить с пенсиями в ближайшие три года
2
Медведеву на выставке "Импортозамещение" подарили российский телефон
3
"Формула кино" и "Синема парк" отказались от показа "Матильды"
4
В посольстве РФ в ФРГ ждут извинений от журнала Focus за оскорбление Путина
5
Украина привела в боевую готовность почти все части Воздушных сил ВСУ
6
Пауэрлифтер Балынец дисквалифицирован до конца года за футболку с изображением Путина
7
Депутаты: прогноз МЭР по пенсиям не означает сокращения выплат неработающим пенсионерам
Темы дня
Новости партнеров
Реклама