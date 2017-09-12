Тренер Родионенко не исключила участия гимнастки Мустафиной в чемпионате России

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина сможет принять участие в чемпионате России в апреле 2018 года, но при условии полного восстановления. Об этом ТАСС заявила старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

В ноябре 2016 года Мустафина вышла замуж за российского бобслеиста Алексея Зайцева, в июне у них родилась дочь. С 3 сентября спортсменка вернулась на помост и начала тренировки на олимпийской базе "Озеро Круглое".

"Алия хорошо восстанавливается, упорно тренируется, и я не исключаю вариант, что она сможет выступить на апрельском чемпионате России, - отметила Родионенко. - Но только при условии, если она полностью восстановится".

Мустафина - двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях (2012, 2016). Также на ее счету два серебра и три бронзы Олимпийских игр в Лондоне и Рио-де- Жанейро. Она является трехкратной чемпионкой мира и многократным призером европейских первенств.