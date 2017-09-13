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Федерация гандбола назвала имена трех россиянок, сдавших положительные допинг-тесты

Спорт
13 сентября, 2:37 UTC+3 ТАСС

Ими оказались Антонина Скоробогатченко, Мария Дувакина и Мария Дудина

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 13 сентября. Европейская федерация гандбола (ЕГФ) назвала имена троих игроков женской молодежной сборной России (не старше 19 лет), чьи допинг-пробы во время чемпионата Европы показали положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба организации.

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На турнире, который завершился 6 августа, российская команда завоевала серебряные медали, уступив в финале француженкам. Спортсменками, в чьих пробах было обнаружено вещество мельдоний, оказались Антонина Скоробогатченко, Мария Дувакина и Мария Дудина. Одна из девушек сдала положительный анализ во время группового этапа, еще две - на стадии плей-офф. Спортсменки временно отстранены от соревнований.

В сообщении также говорится, что ЕГФ инициировала судебное разбирательство в отношении Федерации гандбола России. Как поясняет пресс-служба, согласно антидопинговому кодексу организации, если допинг выявлен более чем у двоих членов команды, ЕГФ накладывает санкции на федерацию. В настоящий момент дело россиянок находится в суде Европейской федерации гандбола - первой инстанции.

Сторонам предложено выступить с заявлением, а игрокам разрешено запросить слушания по их делу. Ранее в ЕГФ ТАСС сообщили, что команда может быть лишена медалей, если вина спортсменок будет доказана.

Мельдоний входит в список запрещенных Всемирным допинговым агентством (WADA) веществ с 1 января 2016 года. С начала 2016 года допинг-пробы почти 300 российских спортсменов дали положительный результат на это вещество, позднее WADA опубликовало данные промежуточного исследования по срокам вывода вещества из организма, по итогам которого большая часть российских и иностранных спортсменов была оправдана. Организация приняла решение, что содержание мельдония менее одного микрограмма (1 мкг) на миллилитр в допинг-пробе спортсмена, сданной до 1 марта 2016 года, является допустимым.

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