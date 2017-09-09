Медали под угрозой: российские гандболистки подозреваются в применении мельдония

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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Допинг-пробы трех гандболисток молодежной сборной России, взятые во время чемпионата Европы 2017 года, дали положительный результат на мельдоний. Данную информацию в субботу распространила пресс-служба Европейской федерации гандбола (EHF).
Российские гандболистки стали серебряными призерами чемпионата Европы, уступив в финале француженкам. Допинг- пробы были сданы в августе и уже 23 августа Федерация гандбола России (ФГР) получила уведомление о положительных результатах на запрещенное вещество. ФГР незамедлительно отреагировала на официальное объявление Европейской федерации, отметив, что возникшая ситуация может носить характер провокации в отношении спортсменок.
В частности, президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев сообщил, что расследованием данного инцидента организация будет заниматься совместно с правоохранительными органами. В случае, если провокация в отношении спортсменок будет доказана, ситуация может быть квалифицирована как уголовное преступление (в России в прошлом году в УК была введена статья за склонение к допингу). Данное преступление, если речь будет идти, к примеру, о склонении к употреблению допинга, предусматривает штраф до 300 тысяч рублей либо ограничение свободы на срок до года с запретом в обоих случаях занимать определенные должности в течение трех лет.
Если преступление совершено в составе группы лиц по предварительному сговору либо в отношении нескольких спортсменов или несовершеннолетнего, максимальная сумма штрафа вырастет до 500 тысяч рублей. Также возможны ограничение свободы на срок до двух лет или лишение свободы на срок до года.
В настоящий момент дело россиянок находится в суде Европейской федерации гандбола - первой инстанции. В течение ближайшей недели оно должно быть рассмотрено и, возможно, в конце недели будет вынесен вердикт.
"Согласно положениям ЕHF по борьбе с допингом, в случае, когда более двух членов команды совершили нарушение антидопинговых правил, соответствующий орган ЕHF также может налагать санкции, включая дисквалификацию команды от выступлений, запрет национальной сборной на участие в соревнованиях ЕHF и/или оштрафовать федерацию", - сообщили ТАСС в европейской организации.
А это значит, что самое строгое, что может грозить национальной команде - лишение серебряных медалей чемпионата Европы.
"Мы будем биться и доказывать, что медали завоеваны честным способом. У нас есть четкие основания полагать, что это преднамеренная акция", - сказал ТАСС Шишкарев, отметив, что доверительные отношения между ФГР и ЕHF не предполагают "подковерных игр".
Гандболистки молодежной сборной России не употребляли преднамеренно запрещенные вещества, в том числе мельдоний. Об этом журналистам в субботу сообщил генеральный директор ФГР Лев Воронин.
"Уверяю, что наши спортсмены ни при каких обстоятельствах и никогда умышленно не применяли, не применяют и не будут применять запрещенные препараты", - подчеркнул он, отвечая на вопрос ТАСС.
Шишкарев, в свою очередь, отметил, что произошедшее является попыткой дискредитации последних успехов российского гандбола, а также работы федерации.
Что касается мельдония, то Федеральное медико- биологическое агентство (ФМБА), которое взаимодействует со сборными командами, еще до момента запрета вещества перестало рекомендовать его для использования спортсменам. Как сообщал ТАСС, ФМБА заменило мельдоний на L-карнитин.
Мельдоний входит в список запрещенных Всемирным допинговым агентством (WADA) веществ с 1 января 2016 года. С начала 2016 года допинг-пробы почти 300 российских спортсменов дали положительный результат на это вещество, позднее WADA опубликовало данные промежуточного исследования по срокам вывода вещества из организма, по итогам которого большая часть российских и иностранных спортсменов была оправдана. Организация приняла решение, что содержание мельдония менее одного микрограмма (1 мкг) на миллилитр в допинг-пробе спортсмена, сданной до 1 марта 2016 года, является допустимым.