Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Единый день голосования - 2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 57
€ 68.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Медали под угрозой: российские гандболистки подозреваются в применении мельдония

Спорт
9 сентября, 18:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, сентября. /ТАСС

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев сообщил, что расследованием данного инцидента организация будет заниматься совместно с правоохранительными органами

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Допинг-пробы трех гандболисток молодежной сборной России, взятые во время чемпионата Европы 2017 года, дали положительный результат на мельдоний. Данную информацию в субботу распространила пресс-служба Европейской федерации гандбола (EHF).

Российские гандболистки стали серебряными призерами чемпионата Европы, уступив в финале француженкам. Допинг- пробы были сданы в августе и уже 23 августа Федерация гандбола России (ФГР) получила уведомление о положительных результатах на запрещенное вещество. ФГР незамедлительно отреагировала на официальное объявление Европейской федерации, отметив, что возникшая ситуация может носить характер провокации в отношении спортсменок.

Смотрите также

ФГР и правоохранительные органы расследуют допинг-скандал в молодежной сборной

ЕHF может принять решение по гандболисткам сборной России в течение недели

ФГР: гандболистки молодежной сборной России умышленно не применяли допинг

В частности, президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев сообщил, что расследованием данного инцидента организация будет заниматься совместно с правоохранительными органами. В случае, если провокация в отношении спортсменок будет доказана, ситуация может быть квалифицирована как уголовное преступление (в России в прошлом году в УК была введена статья за склонение к допингу). Данное преступление, если речь будет идти, к примеру, о склонении к употреблению допинга, предусматривает штраф до 300 тысяч рублей либо ограничение свободы на срок до года с запретом в обоих случаях занимать определенные должности в течение трех лет.

Если преступление совершено в составе группы лиц по предварительному сговору либо в отношении нескольких спортсменов или несовершеннолетнего, максимальная сумма штрафа вырастет до 500 тысяч рублей. Также возможны ограничение свободы на срок до двух лет или лишение свободы на срок до года.

Сборную могут лишить серебра

В настоящий момент дело россиянок находится в суде Европейской федерации гандбола - первой инстанции. В течение ближайшей недели оно должно быть рассмотрено и, возможно, в конце недели будет вынесен вердикт.

Смотрите также

Суд EHF на следующей неделе откроет дела по трем российским гандболисткам

Женскую молодежную сборную России по гандболу могут лишить серебра ЧЕ из-за допинга

Трефилов уверен, что Федерация гандбола России разберется в ситуации с допинг-пробами

"Согласно положениям ЕHF по борьбе с допингом, в случае, когда более двух членов команды совершили нарушение антидопинговых правил, соответствующий орган ЕHF также может налагать санкции, включая дисквалификацию команды от выступлений, запрет национальной сборной на участие в соревнованиях ЕHF и/или оштрафовать федерацию", - сообщили ТАСС в европейской организации.

А это значит, что самое строгое, что может грозить национальной команде - лишение серебряных медалей чемпионата Европы.

"Мы будем биться и доказывать, что медали завоеваны честным способом. У нас есть четкие основания полагать, что это преднамеренная акция", - сказал ТАСС Шишкарев, отметив, что доверительные отношения между ФГР и ЕHF не предполагают "подковерных игр".

"О преднамеренном приеме мельдония речи быть не может"

Гандболистки молодежной сборной России не употребляли преднамеренно запрещенные вещества, в том числе мельдоний. Об этом журналистам в субботу сообщил генеральный директор ФГР Лев Воронин.

Смотрите также

Допинг-тесты трех гандболисток молодежной сборной РФ на ЧЕ дали положительные результаты

Вице-президент ФГР Лавров не имеет информации о положительных допинг-тестах гандболисток

Лекарственный препарат мельдоний. Досье

"Уверяю, что наши спортсмены ни при каких обстоятельствах и никогда умышленно не применяли, не применяют и не будут применять запрещенные препараты", - подчеркнул он, отвечая на вопрос ТАСС.

Шишкарев, в свою очередь, отметил, что произошедшее является попыткой дискредитации последних успехов российского гандбола, а также работы федерации.

Что касается мельдония, то Федеральное медико- биологическое агентство (ФМБА), которое взаимодействует со сборными командами, еще до момента запрета вещества перестало рекомендовать его для использования спортсменам. Как сообщал ТАСС, ФМБА заменило мельдоний на L-карнитин.

Мельдоний входит в список запрещенных Всемирным допинговым агентством (WADA) веществ с 1 января 2016 года. С начала 2016 года допинг-пробы почти 300 российских спортсменов дали положительный результат на это вещество, позднее WADA опубликовало данные промежуточного исследования по срокам вывода вещества из организма, по итогам которого большая часть российских и иностранных спортсменов была оправдана. Организация приняла решение, что содержание мельдония менее одного микрограмма (1 мкг) на миллилитр в допинг-пробе спортсмена, сданной до 1 марта 2016 года, является допустимым.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Допинг Допинг-скандал вокруг российского спорта
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
Президент ФИФА Джанни Инфантино и Владимир Путин
10
"В добрый путь": в обновленных "Лужниках" стартовал тур кубка мира по футболу
Государственное училище олимпийского резерва по хоккею в Ярославле
10
Олимпийский резерв: в Ярославле ввели в эксплуатацию государственное хоккейное училище
Сборная России празднует победу в финале чемпионата Европы
8
Сборная России по волейболу выиграла чемпионат Европы
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ЦИК поддержал замену глав участковых избиркомов в Ново-Переделкине
2
Путин поручил изучить целесообразность введения утилизационного сбора на обувь
3
Синоптики прогнозируют, что ураган "Ирма" усилится по пути к Флориде
4
Рогозин: БМПТ "Терминатор" "взорвала" рынок
5
Восемь человек погибли в ДТП в Свердловской области
6
Постпред РФ в Женеве назвал фальшивкой доклад комиссии ООН по Сирии
7
Парк "Зарядье". Досье
Темы дня
Новости партнеров
Реклама