Медали под угрозой: российские гандболистки подозреваются в применении мельдония

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Допинг-пробы трех гандболисток молодежной сборной России, взятые во время чемпионата Европы 2017 года, дали положительный результат на мельдоний. Данную информацию в субботу распространила пресс-служба Европейской федерации гандбола (EHF).

Российские гандболистки стали серебряными призерами чемпионата Европы, уступив в финале француженкам. Допинг- пробы были сданы в августе и уже 23 августа Федерация гандбола России (ФГР) получила уведомление о положительных результатах на запрещенное вещество. ФГР незамедлительно отреагировала на официальное объявление Европейской федерации, отметив, что возникшая ситуация может носить характер провокации в отношении спортсменок.

В частности, президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев сообщил, что расследованием данного инцидента организация будет заниматься совместно с правоохранительными органами. В случае, если провокация в отношении спортсменок будет доказана, ситуация может быть квалифицирована как уголовное преступление (в России в прошлом году в УК была введена статья за склонение к допингу). Данное преступление, если речь будет идти, к примеру, о склонении к употреблению допинга, предусматривает штраф до 300 тысяч рублей либо ограничение свободы на срок до года с запретом в обоих случаях занимать определенные должности в течение трех лет.

Если преступление совершено в составе группы лиц по предварительному сговору либо в отношении нескольких спортсменов или несовершеннолетнего, максимальная сумма штрафа вырастет до 500 тысяч рублей. Также возможны ограничение свободы на срок до двух лет или лишение свободы на срок до года.

Сборную могут лишить серебра

В настоящий момент дело россиянок находится в суде Европейской федерации гандбола - первой инстанции. В течение ближайшей недели оно должно быть рассмотрено и, возможно, в конце недели будет вынесен вердикт.

"Согласно положениям ЕHF по борьбе с допингом, в случае, когда более двух членов команды совершили нарушение антидопинговых правил, соответствующий орган ЕHF также может налагать санкции, включая дисквалификацию команды от выступлений, запрет национальной сборной на участие в соревнованиях ЕHF и/или оштрафовать федерацию", - сообщили ТАСС в европейской организации.

А это значит, что самое строгое, что может грозить национальной команде - лишение серебряных медалей чемпионата Европы.

"Мы будем биться и доказывать, что медали завоеваны честным способом. У нас есть четкие основания полагать, что это преднамеренная акция", - сказал ТАСС Шишкарев, отметив, что доверительные отношения между ФГР и ЕHF не предполагают "подковерных игр".

"О преднамеренном приеме мельдония речи быть не может"

Гандболистки молодежной сборной России не употребляли преднамеренно запрещенные вещества, в том числе мельдоний. Об этом журналистам в субботу сообщил генеральный директор ФГР Лев Воронин.

"Уверяю, что наши спортсмены ни при каких обстоятельствах и никогда умышленно не применяли, не применяют и не будут применять запрещенные препараты", - подчеркнул он, отвечая на вопрос ТАСС.

Шишкарев, в свою очередь, отметил, что произошедшее является попыткой дискредитации последних успехов российского гандбола, а также работы федерации.

Что касается мельдония, то Федеральное медико- биологическое агентство (ФМБА), которое взаимодействует со сборными командами, еще до момента запрета вещества перестало рекомендовать его для использования спортсменам. Как сообщал ТАСС, ФМБА заменило мельдоний на L-карнитин.

Мельдоний входит в список запрещенных Всемирным допинговым агентством (WADA) веществ с 1 января 2016 года. С начала 2016 года допинг-пробы почти 300 российских спортсменов дали положительный результат на это вещество, позднее WADA опубликовало данные промежуточного исследования по срокам вывода вещества из организма, по итогам которого большая часть российских и иностранных спортсменов была оправдана. Организация приняла решение, что содержание мельдония менее одного микрограмма (1 мкг) на миллилитр в допинг-пробе спортсмена, сданной до 1 марта 2016 года, является допустимым.